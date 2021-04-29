Показ мод станет центральным событием «Ночи музеев» в Историческом музее Южного Урала

Завершится вечер квартирником на крыше музея

Исторический бал, дефиле, кукольный спектакль, танцы и квартирник на крыше — этим и многим другим Государственный исторический музей Южного Урала будет удивлять челябинцев 15 мая, в день всероссийской акции «Ночь музеев».



В 12:00 под открытым небом на Летней эстраде состоится спектакль Челябинского театра кукол. В 18:00 там же с танцевальной программой выступит детская спортивная школа «Вероника».

В 18:00 в Зале Природы и древнейшей истории начнется археологический квест: нужно будет найти закопанные или каким-то иным образом спрятанные артефакты — фрагменты керамики — и собрать из них настоящий сосуд.

С 18:00 в Галерее «Восток — Запад» — мастер-класс реставраторов. Таинство удаления старого лакового покрытия с мебели, лайфхаки по восстановлению тканей, процесс укрепления красочного слоя икон и секреты реставрации чучел — у сотрудников музея есть, чему поучиться. В 15:00 в Большом выставочном зале челябинская «Школа моды» представит дефиле детской одежды. Здесь же откроется экспозиция «Мода и стиль. История и современность». После состоится роскошный показ мод, который охватит двести лет истории женского костюма.

И наконец в 17:00 на площадке между башнями начнется Исторический бал, где выступят модели в костюмах XIX века.





Дом Моды «Фортуна» откроет дефиле эксклюзивной коллекцией в стиле «стрит-стайл». Исторический показ мод начнется с образов времен основания Челябинска (1736 года), модели, в том числе и представительницы Союза женщин Челябинской области, продемонстрируют значимые образы эпохи Российской империи от правления Александра I до Революции. Костюмы предоставят Клуб исторической реконструкции «Серебряный единорог» и студия «Гаттака».





На Ночь музеев приглашен и Театр моды русского костюма Южно-Уральского педагогического университета с коллекцией «Расписная ярмарка». Напомним, девушки с этой коллекцией одержали победу на областном этапе «Весны студенческой» и завоевали ГРАН-ПРИ.

Профессиональные модели агентства «Сигма» покажут уже современные коллекции челябинских брендов DYUSO, ADORED и от модельера Татьяны Котовой, последние новинки из Милана от Mia Boutique, Бутика одежды «ШКОЛА» и «CoCo underwear», а также одежду в традиционном стиле марок «ЭТНО ФРЕШ», «ZOLOTOI KVADRAT» и «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» (Москва).





Визажисты, стилисты-парикмахеры (в числе которых братья Андрей и Алексей Верховых из Челябинска) дадут мастер-классы.

Когда стемнеет, в 23:00, на крыше музея начнется двухчасовой квартирник, где выступят челябинские музыканты.

Более подробная афиша появится позже. Сюрпризов будет еще много, мы сообщим.