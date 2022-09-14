В орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова РАН (по сути, главный словарь правописания России) появилось более 150 новых слов.

Среди них есть уже закрепившиеся в речи и совсем необычные. Например, официально установили нормы правописания «телеграм-канала» и «стендап-комика». А еще вспомнили про «шаверму», «видеоблогера», глагол «погуглить» и существительное десятилетней давности «клофелинщица».

Чтобы увидеть полный список утвержденного новояза, можно вбить цифры «2022» в строку поиска на сайте словаря.

Напомним, ранее Минпросвещения подготовило проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Документ сейчас дорабатывается. Изменения в правила не вносились 65 лет!