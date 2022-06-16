Оксана Ралкова из Челябинска стала победителем конкурса «Лучший молодой писатель России 2021 года». Она была признана лучшей в номинации «Лучший молодой поэт России-2021»
В подмосковных Химках в июне проходил крупнейший литературный форум страны — V Всероссийское совещание молодых писателей Союза писателей России. В заключительный день форума состоялся концерт победителей на Красной площади, и Оксана Ралкова представила Челябинск на символической площадке «Художественная литература» у Кремлевской стены.
«Ощущение после выступления было такое, будто именно к этому событию я шла все предыдущие 35 лет. Очень хотелось донести из темной глубины России до ее жаркого сердца какую-то важную весть, нечто сокровенное, светлое и жизнеутверждающее! Надеюсь, что получилось!» — поделилась своими впечатлениями поэтесса.
Ольга Ралкова — обладатель титула «Лучший молодой поэт России» IV Всероссийского совещания молодых литераторов в Москве, руководитель Челябинского областного отделения Совета молодых литераторов, литературной мастерской «Студенческий Парнас» ЮУрГУ и детской литературной студии им. Л. А. Преображенской.
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