Поэт и композитор из Карталов отправился автостопом по России без денег

Павел Краузе намерен зарабатывать на ночлег и еду уличными концертами

Павел Краузе, автор и исполнитель собственных песен, отправился в путешествие автостопом, которое посвящает 105-летию пограничной службы России. Об этом пишет газета «Карталинская новь».

По плану Павел пройдет и проедет автостопом 9708 километров. Маршрут включает 144 приграничных населенных пункта вдоль границы Российской Федерации, начиная с Троицка Челябинской области. С собой у музыканта знамя пограничной службы, на котором будут расписываться встреченные им по пути пограничники. Это знамя Павел Краузе намерен водрузить на сопке Снежной в Приморском крае.

Павел ведет страничку своего путешествия в «ВКонтакте» (@autostop_paty). Там опубликован и детальный маршрут через Курганскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую области, Алтай, Красноярский край, Хакасию, Бурятию, Иркутскую, Амурскую области и Еврейскую автономную область и заканчивается в местечке Золотая Долина Приморского края, где Павел когда-то служил.

Он сознательно не взял в путешествие денег, потому что этот квест должен подтвердить (или опровергнуть), насколько он талантлив и как свободное творчество может его прокормить. На всякий случай взял с собой палатку. В первый же день Павлу удалось заработать донатами больше трех тысяч рублей: хватило и на хостел, и на ужин, и на завтрак.

«Ведь жизнь, её не запланируешь на долгосрок, всё меняется! Я сам меняюсь. Сегодня сравнил себя с собой вчерашним, и я чувствую, что есть какие-то интересные изменения. Описать пока не могу, но могу сказать, что они мне нравятся! Я благодарен себе, что решился на это шаг. Моя миссия — показать людям, что этому миру можно доверять. И какая красивая наша страна», — так описывает свои первые впечатления Павел.

Путешественник намерен вернуться через два месяца и дать большой концерт.