Подростков из Челябинской области обучат скульптуре в арт-школе «Острова Ершовы»

Участниками творческого проекта стали шесть юных художников

Подростки из Каслей, Кыштыма, Озерска и Снежинска отправятся в арт-школу на озере Сунгуль, где будут создавать скульптуры. Шесть начинающих художников в течение трех месяцев будут работать в арт-парке «Острова Ершовы», созданном художниками, скульпторами, архитекторами со всей России. Об этом рассказали организаторы проекта.

Чтобы попасть в арт-школу, южноуральцам пришлось выиграть грант. Уже в мае они отправятся на «Острова», где будут учиться под руководством керамиста и автора ледовых и песчаных скульптур Марины Еркович и художника-керамиста Елены Субботиной.

Подростки будут создавать арт-объекты из разнообразных материалов и прокачивать креативное мышление. Первый блок занятий посвящен шамотной глине, второй — песчаной скульптуре.

«Этот проект — возможность для подростков не только раскрыть талант, но и вживую познакомиться с состоявшимися художниками и перенять их опыт», — отметил организатор арт-школы Иван Петрук.

Завершится проект 15 июня выставкой работ участников в арт-парке «Острова Ершовых».

Напомним, «Острова Ершовы» — первый на Урале парк скульптур под открытым небом, созданный силами 35 художников на озере Сунгуль, в 120 километрах от Челябинска. Здесь представлены работы из камня, дерева и металла, объединенные темой уральских легенд.