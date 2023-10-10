Подборка безумных фильмов ко Дню психического здоровья

Кино к празднику, который некому отмечать

Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья. Чей это праздник, непонятно, ибо психически здоровые люди существуют разве что в кино. Но, пытаясь вспомнить хоть один подходящий фильм, мы в редакции случайно составили прямо противоположный список картин — о сумасшедших. И ведь все как одна отличные!

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975, реж. Милош Форман)

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Голливудский шедевр чехословацкого эмигранта Милоша Формана входит в списки обязательных к просмотру фильмов и не нуждается в особом представлении. Тем не менее мы не могли обойтись без него в нашей подборке. Интересно, что картину снимали в настоящей клинике для душевнобольных и там играют настоящие пациенты. Но их довольно трудно отделить от профессиональных актеров, если не знать последних в лицо. Это к вопросу о мастерстве перевоплощения.

Главный герой в исполнении Джека Николсона — не псих, а всего лишь умелый симулянт, которому надоело коротать срок в тюрьме. Однако, попав в желанный дурдом, он не может равнодушно смотреть на то, как деспотичная медсестра пичкает его товарищей таблетками и заставляет их выворачивать душу на сеансах так называемой групповой терапии. Постепенно зреющий бунт заканчивается трагедией, но предшествующие ей приключения показывают, например, что подлечить нервы можно, просто съездив на рыбалку.

К слову, один известный челябинский психиатр как-то сказал, что неважно, насколько нормален человек. Главное, чтобы он был счастлив и не создавал проблем окружающим.

«Час волка» (1968, реж. Ингмар Бергман)

Кадр из фильма «Час волка»



Единственный хоррор в фильмографии шведского классика. И действительно очень жуткий.

Молодой художник и его жена поселяются на острове, который на первый взгляд кажется пустынным. Но из дневника своего супруга женщина узнает, что того периодически навещают странные незнакомцы, а также его бывшая возлюбленная. Художника начинают мучить видения, которые он переносит на бумагу и дает им имена.

Вроде бы типичная история зреющего безумия и утраты человеком связи с реальностью. Но все оказывается не так однозначно, когда пару приглашают на сюрреалистический ужин в дом здешнего аристократа и жена художника тоже начинает видеть его воображаемых друзей.

«Сияние» (1980, реж. Стэнли Кубрик)

Кадр из фильма «Сияние»



Второй фильм с Джеком Николсоном в нашей безумной подборке, но что поделать — такое уж у него лицо.

Когда учитель физкультуры вместе с семьей устраивается на зиму смотрителем в горный отель, его почему-то не смущает, что его предшественник зарубил топором жену и двух дочерей. А зря. Долгие недели изоляции, безделья и депрессия из-за отсутствия вдохновения (физрук пытается написать книгу) пробуждают, казалось бы, забытую тягу к спиртному и подпитывают опасное напряжение в отношениях с близкими. Как назло, еще и населяющие отель призраки дают о себе знать и всячески подначивают главу семейства взяться за топор…

Этот фильм, который многие критики считают лучшим образцом жанра ужасов, частенько становился поводом для нервных шуток и основой для мемов во время ковидного карантина, когда все сидели по домам и потихонечку сходили с ума. Мораль: для душевного здоровья надо хотя бы иногда выходить на улицу и дышать свежим воздухом.

«Остров проклятых» (2010, реж. Мартин Скорсезе)

Кадриз фильма «Остров проклятых»



Фильм, о котором трудно рассказывать без спойлеров. По сюжету двое федеральных маршалов, один из которых похож на Леонардо Ди Каприо, отправляются в расположенную на острове (снова остров!) психиатрическую клинику, откуда при загадочных обстоятельствах сбежала опасная пациентка. Чем глубже они погружаются в здешнее зазеркалье, тем страньше и страньше выглядит и без того подозрительная больница. Обитатели клиники оказываются не теми, кем кажутся. Врачи и пациенты меняются местами, и все вокруг говорит о каких-то жутких тайнах, скрытых в стенах клиники и, возможно, в душе главного героя.

Если говорить максимально обобщенно, то «Остров проклятых» о том, что существуют такие глубокие психологические раны, перед которыми бессильны самые лучшие врачи. Поэтому давайте не будем лишний раз испытывать себя и своих близких на прочность.

«Игры разума» (2001, реж. Рон Ховард)

Кадр из фильма «Игры разума»



Гениальность и безумие нередко ходят рука об руку, и вот вам еще одно подтверждение — фильм на основе реальных событий о математике Джоне Нэше, который заболел шизофренией. Правда, киношники сильно упростили историю жизни ученого и заботливо оградили зрителя от слишком глубокого погружения в мир человека, одержимого галлюцинациями и навязчивыми идеями.

Фишка этой картины в том, что главный герой (как и его реальный прототип) нашел необычный способ победить непобедимую болезнь — не обращать на нее внимания. Звучит просто, но для этого нужен, пожалуй, действительно неординарный и сильный ум.

«Сплит» (2016, реж. М. Найт Шьямалан)

Кадриз фильма «Сплит»



Раздвоение личности (по-научному — диссоциативное расстройство) много раз становилось основой для литературных и киношных сюжетов. Авторы триллера «Сплит» выжали из этой плодородной болезни все оставшиеся соки, одарив главного героя не двумя, а 24 личностями: от маленького ребенка до демонического Зверя.

Топливом истории служит допущение, что вместе с выдуманной личностью больной получает и свойственные ей физические качества. Например, Зверя отличает фантастическая сила, сверхспособности и почти полная неуязвимость, которых лишены другие ипостаси персонажа. Некоторые утверждают, что здесь есть доля правды: якобы при диссоциативном расстройстве люди могут получать с фальшивой личностью реальные физические болячки, которых у них раньше не было.

«Бойцовский клуб» (1999, реж. Дэвид Финчер)

Кадр из фильма «Бойцовский клуб»



Еще одна история о раздвоении личности, но там герой получает бонусом еще и шизофрению (или как это называется, когда у тебя воображаемый друг). А все оттого, что парень слишком долго работал в офисе.

Канадский психолог Джордан Питерсон приводил «Бойцовский клуб» как пример ситуации, когда подавление личности мальчика в детстве (не зря ведь альтер эго главного героя говорит как-то, что «мы поколение, воспитанное женщинами») и невозможность себя реализовать приводят к разрушительным последствиям и для него самого, и для окружающего мира.

Кстати, рассказывают, что Дэвид Финчер запретил своей дочери встречаться с молодым человеком, когда узнал, что «Бойцовский клуб» — его любимый фильм. Автору ли не знать, о чем и о ком на самом деле это кино.

«Завороженный» (1945, реж. Альфред Хичкок)

Кадриз фильма «Завороженный»



На первый взгляд здесь был бы уместнее другой фильм Альфреда нашего Хичкока — триллер с говорящим названием «Психо». Но его смотрели все, а «Завороженный» известен гораздо меньше.

Сюжет этого детектива отчасти перекликается с упомянутым выше «Островом проклятых». В одну психиатрическую больницу приезжает новый главврач, но в его поведении есть странности, которые выдают в нем самозванца. Оказывается, что мнимый доктор стал свидетелем убийства настоящего врача, но вытеснил ужасное воспоминание об этом выдуманной личностью. Раскрыть преступление можно только одним способом: вытащить информацию об убийце из ночных кошмаров больного.

Интересно, что дизайном сновидений для этого фильма занимался Сальвадор Дали. Человек, к которому тоже есть вопросы по поводу его психического здоровья.

«Черный лебедь» (2010, реж. Даррен Аронофски)

Кадр из фильма «Черный лебедь»



При желании эту картину можно интерпретировать как аллегорический пересказ черных интриг, которыми славится театральная закулиса. Но что говорить — распад человеческой личности в ней показан убедительно и при этом эстетизирован настолько, насколько это вообще возможно.

Этот фильм отсылает сразу к нескольким классическим лентам, исследующим безумие, и заставляет задуматься, что кинематограф не просто так любит истории о сумасшедших. У движущихся на экране картинок и образов воспаленного воображения явно есть что-то общее. Как и бред, многие выдающиеся фильмы (в числе которых и «Черный лебедь») постоянно пульсируют между мнимым и реальным, заставляя сомневаться в очевидном и верить в самые безумные фантазии.

«Король-рыбак» (1991, реж. Терри Гиллиам)

Кадр из фильма «Король-рыбак»



Закончить нашу подборку мы хотим бесконечно добрым и обнадеживающим фильмом с очень трагичной завязкой.

Карьера популярного радиоведущего (Джефф Бриджес) рушится после того, как он в прямом эфире невольно толкает психопата к массовому убийству. И надо же такому случиться, что спустя несколько лет он встречает бездомного сумасшедшего (Робин Уильямс), потерявшего в той бойне любимую жену. Не сумев смириться с потерей, бывший преподаватель истории вообразил себя средневековым рыцарем, ищущим святой Грааль.

Самое удивительное, что Грааль существует, и герою предстоит его добыть, чтобы спасти своего нового знакомого и в конечном счете самого себя. Но для этого нужно немножко сойти с ума — то есть поверить в чудо.

Возрастное ограничение: 18+