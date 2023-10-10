Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья. Чей это праздник, непонятно, ибо психически здоровые люди существуют разве что в кино. Но, пытаясь вспомнить хоть один подходящий фильм, мы в редакции случайно составили прямо противоположный список картин — о сумасшедших. И ведь все как одна отличные!

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975, реж. Милош Форман)

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Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Голливудский шедевр чехословацкого эмигранта Милоша Формана входит в списки обязательных к просмотру фильмов и не нуждается в особом представлении. Тем не менее мы не могли обойтись без него в нашей подборке. Интересно, что картину снимали в настоящей клинике для душевнобольных и там играют настоящие пациенты. Но их довольно трудно отделить от профессиональных актеров, если не знать последних в лицо. Это к вопросу о мастерстве перевоплощения.

Главный герой в исполнении Джека Николсона — не псих, а всего лишь умелый симулянт, которому надоело коротать срок в тюрьме. Однако, попав в желанный дурдом, он не может равнодушно смотреть на то, как деспотичная медсестра пичкает его товарищей таблетками и заставляет их выворачивать душу на сеансах так называемой групповой терапии. Постепенно зреющий бунт заканчивается трагедией, но предшествующие ей приключения показывают, например, что подлечить нервы можно, просто съездив на рыбалку.

К слову, один известный челябинский психиатр как-то сказал, что неважно, насколько нормален человек. Главное, чтобы он был счастлив и не создавал проблем окружающим.

«Час волка» (1968, реж. Ингмар Бергман)

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Кадр из фильма «Час волка»

Единственный хоррор в фильмографии шведского классика. И действительно очень жуткий.

Молодой художник и его жена поселяются на острове, который на первый взгляд кажется пустынным. Но из дневника своего супруга женщина узнает, что того периодически навещают странные незнакомцы, а также его бывшая возлюбленная. Художника начинают мучить видения, которые он переносит на бумагу и дает им имена.

Вроде бы типичная история зреющего безумия и утраты человеком связи с реальностью. Но все оказывается не так однозначно, когда пару приглашают на сюрреалистический ужин в дом здешнего аристократа и жена художника тоже начинает видеть его воображаемых друзей.

«Сияние» (1980, реж. Стэнли Кубрик)

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Кадр из фильма «Сияние»

Второй фильм с Джеком Николсоном в нашей безумной подборке, но что поделать — такое уж у него лицо.

Когда учитель физкультуры вместе с семьей устраивается на зиму смотрителем в горный отель, его почему-то не смущает, что его предшественник зарубил топором жену и двух дочерей. А зря. Долгие недели изоляции, безделья и депрессия из-за отсутствия вдохновения (физрук пытается написать книгу) пробуждают, казалось бы, забытую тягу к спиртному и подпитывают опасное напряжение в отношениях с близкими. Как назло, еще и населяющие отель призраки дают о себе знать и всячески подначивают главу семейства взяться за топор…

Этот фильм, который многие критики считают лучшим образцом жанра ужасов, частенько становился поводом для нервных шуток и основой для мемов во время ковидного карантина, когда все сидели по домам и потихонечку сходили с ума. Мораль: для душевного здоровья надо хотя бы иногда выходить на улицу и дышать свежим воздухом.

«Остров проклятых» (2010, реж. Мартин Скорсезе)

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Кадриз фильма «Остров проклятых»

Фильм, о котором трудно рассказывать без спойлеров. По сюжету двое федеральных маршалов, один из которых похож на Леонардо Ди Каприо, отправляются в расположенную на острове (снова остров!) психиатрическую клинику, откуда при загадочных обстоятельствах сбежала опасная пациентка. Чем глубже они погружаются в здешнее зазеркалье, тем страньше и страньше выглядит и без того подозрительная больница. Обитатели клиники оказываются не теми, кем кажутся. Врачи и пациенты меняются местами, и все вокруг говорит о каких-то жутких тайнах, скрытых в стенах клиники и, возможно, в душе главного героя.

Если говорить максимально обобщенно, то «Остров проклятых» о том, что существуют такие глубокие психологические раны, перед которыми бессильны самые лучшие врачи. Поэтому давайте не будем лишний раз испытывать себя и своих близких на прочность.

«Игры разума» (2001, реж. Рон Ховард)

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Кадр из фильма «Игры разума»

Гениальность и безумие нередко ходят рука об руку, и вот вам еще одно подтверждение — фильм на основе реальных событий о математике Джоне Нэше, который заболел шизофренией. Правда, киношники сильно упростили историю жизни ученого и заботливо оградили зрителя от слишком глубокого погружения в мир человека, одержимого галлюцинациями и навязчивыми идеями.

Фишка этой картины в том, что главный герой (как и его реальный прототип) нашел необычный способ победить непобедимую болезнь — не обращать на нее внимания. Звучит просто, но для этого нужен, пожалуй, действительно неординарный и сильный ум.

«Сплит» (2016, реж. М. Найт Шьямалан)

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Кадриз фильма «Сплит»

Раздвоение личности (по-научному — диссоциативное расстройство) много раз становилось основой для литературных и киношных сюжетов. Авторы триллера «Сплит» выжали из этой плодородной болезни все оставшиеся соки, одарив главного героя не двумя, а 24 личностями: от маленького ребенка до демонического Зверя.

Топливом истории служит допущение, что вместе с выдуманной личностью больной получает и свойственные ей физические качества. Например, Зверя отличает фантастическая сила, сверхспособности и почти полная неуязвимость, которых лишены другие ипостаси персонажа. Некоторые утверждают, что здесь есть доля правды: якобы при диссоциативном расстройстве люди могут получать с фальшивой личностью реальные физические болячки, которых у них раньше не было.

«Бойцовский клуб» (1999, реж. Дэвид Финчер)

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Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Еще одна история о раздвоении личности, но там герой получает бонусом еще и шизофрению (или как это называется, когда у тебя воображаемый друг). А все оттого, что парень слишком долго работал в офисе.

Канадский психолог Джордан Питерсон приводил «Бойцовский клуб» как пример ситуации, когда подавление личности мальчика в детстве (не зря ведь альтер эго главного героя говорит как-то, что «мы поколение, воспитанное женщинами») и невозможность себя реализовать приводят к разрушительным последствиям и для него самого, и для окружающего мира.

Кстати, рассказывают, что Дэвид Финчер запретил своей дочери встречаться с молодым человеком, когда узнал, что «Бойцовский клуб» — его любимый фильм. Автору ли не знать, о чем и о ком на самом деле это кино.

«Завороженный» (1945, реж. Альфред Хичкок)

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Кадриз фильма «Завороженный»

На первый взгляд здесь был бы уместнее другой фильм Альфреда нашего Хичкока — триллер с говорящим названием «Психо». Но его смотрели все, а «Завороженный» известен гораздо меньше.

Сюжет этого детектива отчасти перекликается с упомянутым выше «Островом проклятых». В одну психиатрическую больницу приезжает новый главврач, но в его поведении есть странности, которые выдают в нем самозванца. Оказывается, что мнимый доктор стал свидетелем убийства настоящего врача, но вытеснил ужасное воспоминание об этом выдуманной личностью. Раскрыть преступление можно только одним способом: вытащить информацию об убийце из ночных кошмаров больного.

Интересно, что дизайном сновидений для этого фильма занимался Сальвадор Дали. Человек, к которому тоже есть вопросы по поводу его психического здоровья.

«Черный лебедь» (2010, реж. Даррен Аронофски)

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Кадр из фильма «Черный лебедь»

При желании эту картину можно интерпретировать как аллегорический пересказ черных интриг, которыми славится театральная закулиса. Но что говорить — распад человеческой личности в ней показан убедительно и при этом эстетизирован настолько, насколько это вообще возможно.

Этот фильм отсылает сразу к нескольким классическим лентам, исследующим безумие, и заставляет задуматься, что кинематограф не просто так любит истории о сумасшедших. У движущихся на экране картинок и образов воспаленного воображения явно есть что-то общее. Как и бред, многие выдающиеся фильмы (в числе которых и «Черный лебедь») постоянно пульсируют между мнимым и реальным, заставляя сомневаться в очевидном и верить в самые безумные фантазии.

«Король-рыбак» (1991, реж. Терри Гиллиам)

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Кадр из фильма «Король-рыбак»

Закончить нашу подборку мы хотим бесконечно добрым и обнадеживающим фильмом с очень трагичной завязкой.

Карьера популярного радиоведущего (Джефф Бриджес) рушится после того, как он в прямом эфире невольно толкает психопата к массовому убийству. И надо же такому случиться, что спустя несколько лет он встречает бездомного сумасшедшего (Робин Уильямс), потерявшего в той бойне любимую жену. Не сумев смириться с потерей, бывший преподаватель истории вообразил себя средневековым рыцарем, ищущим святой Грааль.

Самое удивительное, что Грааль существует, и герою предстоит его добыть, чтобы спасти своего нового знакомого и в конечном счете самого себя. Но для этого нужно немножко сойти с ума — то есть поверить в чудо.

Возрастное ограничение: 18+