Под Миассом завершился 46 Ильменский фестиваль авторской песни

В настоящее время гости и участники покидают территорию «Солнечной долины»

26 июня прошел заключительный день 46 Ильменского фестиваля. Несмотря на испортившуюся под конец погоду, мероприятие прошло без эксцессов, передает корреспондент Первого областного информационного агентства с места событий.

По числу участников 46 фестиваль (он же первый с 2019 года, проведенный на природе) оказался одним из самых малочисленных. Виной тому неустойчивая погода: первый день, напомним, был отмечен грозой и ливнем, а последний, сегодняшний, резким похолоданием.

Несмотря на непогоду, мероприятие прошло хорошо. Возле Главной и Лесной сцен до последнего оставались зрители. В последний день традиционно прошла программа «Ильменские гвозди» — выступающие барды старались подобрать из своего репертуара самые смешные и веселые песни. В числе прочих участников финального концерта были и «нестандартные» для Ильменки исполнители, например, челябинский рок-музыкант Гарри Ананасов.

Авторы: Кирилл Бабушкин и Александра Агаларова

