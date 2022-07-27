30 июля на аэродроме Устиново под Миассом пройдет ежегодный воздушный фестиваль «Небо-2022». В программе — полеты на воздушном шаре и дельталете, прыжки с парашютом, фестиваль красок, катание на верблюдах и концерт.
Откроется фестиваль в 5 часов утра. В это время начинаются полеты на воздушных шарах. Всего будет два шара: один большой, для шести пассажиров, и маленький — для троих. Полет длится 7 минут, а шар поднимается на высоту до 50 метров над землей.
«Рассвет — самое благоприятное время для полетов на шаре с лучшей погодой. Работать аттракцион будет весь фестиваль, но из-за погоды мы можем временно прекратить полеты ради безопасности пассажиров и возобновить через пару часов»,— отметили организаторы фестиваля.
Билет для взрослого на один полет — 1400 рублей, для детей до 15 лет — 1000 рублей. В группе в «ВКонтакте» фестиваля разыгрывают один бесплатный билет.
Основная программа фестиваля начнется в 8:00. Откроется аэродром для парашютистов. Прыжок с высоты 4 тысячи метров. Новички — только в тандеме с инструктором, профессиональные спортсмены — самостоятельно. На прыжок с парашютом обязательно записываться заранее.
До 20:00 на фестивале будет проходить концерт и фестиваль красок в 15:00. Это когда участники осыпают друг друга разноцветным красящим порошком. Для детей запустят батутный центр, лазертаг и площадку для катания на верблюдах. Прямо на территории аэродрома можно и пообедать, для этого откроют фудкорт.
На аэродроме будут запускать дельталет — это небольшой летательный аппарат с коляской и двигателем. Вмещает он одного пассажира и может подниматься на высоту до 200 метров.
Прокатиться разрешат на облегченном самолете «Птенец-2», его на фестивале можно взять напрокат.
Участие в фестивале «Небо-2022» бесплатное, оплачиваются только аттракционы.
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