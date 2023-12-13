Под Копейском в фургоне замерзают цирковые львы

Рев хищников привлек внимание местных жителей

На улице Ульянова в частном секторе под Копейском разместился на зимовку передвижной цирк-шапито. Местные жители обратили внимание на фургон, припаркованный напротив одного из частных домов. С наступлением аномальных морозов из контейнера стали слышны рычание и рев крупных зверей.

Зоозащитник и руководитель приюта «Спаси меня» Карен Даллакян выехал на место в 30-градусный мороз и убедился, что жители правы: рев принадлежит африканским львам.

«В прицепе два зверя, скорее всего, львицы, девочки. Мы слышим их рев. На таком морозе теплолюбивым животным, конечно, очень тяжело. Мы выяснили, что это владения передвижного цирка, который принадлежит индивидуальному предпринимателю Максиму Кожанову. Как можно содержать животных в таких диких условиях, мне непонятно», — рассказывает Карен Даллакян.

Как подтвердили редакции Первого областного информационного агентства в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, этот цирк-шапито Максима Кожанова, который гастролировал осенью в Кыштыме, Миассе и Копейске. Культурно-зрелищные мероприятия завершились 29 октября, после этого цирк встал на прикол до теплых времен.

«Мы знаем это шапито, выписывали предпринимателю предостережение, так как он нас вовремя не уведомил о гастролях, и у него не было нужных ветеринарно-сопроводительных документов. Сейчас зрелищная деятельность закончилась, и он переходит в подведомство Росприроднадзора», — пояснил заместитель руководителя управления Россельхохнадзора по Челябинской и Курганской областям Евгений Бондаренко.

Бондаренко добавил, что сотрудник управления выехал сейчас на место, чтобы все же убедиться, в каких условиях содержатся звери. По его словам, кроме львов в передвижном цирке (или зоопарке) числились лиса сервал, кролик, козел, удавы, макак, собака. Чиновник пояснил, что проверить, в каком состоянии звери и нет ли угрозы их здоровью, Россельхознадзор имеет право только с согласия владельца.

«Если мы не получим согласия на такой профилактический визит, то обратимся в органы прокуратуры», — сказал Евгений Бондаренко.

По мнению доктора Карена Даллакяна, львы нуждаются в неотложной помощи, ибо такая низкая температура угрожает их жизни.

«Я считаю недопустимым содержать зверей в таких условиях. Они кричат от холода. Контрольное ведомство должно немедленно вмешаться в ситуацию», — считает Даллакян.

Как объяснили редакции Первого областного информагентства в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, их полномочия заканчиваются предостережением об устранении нарушений (если таковые будут выявлены). По сути, судьба зверей все равно остается во власти их хозяина.Эта патовая ситуация, когда животные в передвижных шапито или зверинцах страдают от жестокого обращения, от тесноты, недоедания, холода, и ни одно контрольно-надзорное ведомство не имеет действенных рычагов воздействия на владельца, стала предметом обращения зоозащитников к законодателям. Под обращением запретить передвижные шапито с животными и зоопарки собирали подписи и челябинцы: документ направлен председателю комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области Михаилу Махову. В ноябре в Государственной думе прошли «нулевые чтения» законопроекта, который предполагает полный запрет использование животных в цирках.Мы будем следить за судьбой африканских львиц, запертых в фургоне под Копейском.