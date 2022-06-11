Под дождем, но с музыкой: в Челябинске прошел джазовый марафон

Музыканты несколько часов подряд играли на набережной Миасса

В Челябинске в эти дни проходит традиционный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!».

В этом году музыканты и певцы впервые вышли на набережную Миасса, чтобы несколько часов подряд радовать своим творчеством горожан. Не по билетам — совершенно бесплатно.

Сначала зрителей было не так уж много — челябинцев напугал проливной дождь, из-за которого даже пришлось отменить джазовый стрит-парад на Кировке. Но к вечеру распогодилось, и люди активнее потянулись к Арт-скверу.

Фотограф Первого областного информагентства Дмитрий Сопильняк запечатлел звучавшую музыку в кадре. Если вы приглядитесь к лицам челябинцев на его снимках, то обязательно ее услышите.