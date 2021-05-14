Под Челябинском состоится фестиваль атомных рок-групп

На сцене выступят музыканты из закрытых городов России

На берегу озера Увильды 19 июня состоится «Атомфест» — музыкальный рок-фестиваль, который много лет подряд организуют Приборостроительный завод в Трехгорном и «Росатом».

На фестивале выступят десять групп из закрытых городов Челябинской, Свердловской и Курганской областей, и более двадцати — из городов-спутников АЭС: Балаково, Нововоронежа, Полярные Зори и других. А хедлайнерить на грандиозной тусовке тяжелой музыки будут москвичи «Приключения Электроников», Never-Opened-Doors из Челябинска и KAMODO из Екатеринбурга.





На самом деле «Атомфест» — это чуть больше, чем просто музыкальный сейшн. Он возник силами физиков и музыкантов Приборостроительного завода «Росатома». Стихийные концерты заводских групп постепенно переросли в проект «Свои ЗАТО» — стартовую площадку для развития и продвижения молодых музыкантов из провинции и, в первую очередь, закрытых городов. А чтобы группам было где обмениваться опытом, тусить и презентовать себя, Владимир Стоянов, ведущий инженер-конструктор, зампредседателя заводского профсоюза и барабанщик местной группы «АвегА» придумал «Атомфест».





Фестиваль в 2021 году — уже девятый по счету. В разные годы хедлайнерами феста были группы «Слот», «Мара», «Бригадный подряд».





Старт тусовки — 19 июня на базе отдыха «Увильды» в 12:00. Билеты по 500 рублей уже в продаже. Если хочется отдохнуть капитально, на базе пока еще много свободных номеров. В палатке, кстати, тоже можно.