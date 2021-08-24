Под Челябинском проведут исторический фестиваль

В парке «Гардарика» запланированы гитарно-гусельный концерт, мастер-класс от кузнеца и аттракцион «Охота на кабана из арбалета»

28 августа на территории парка исторических реконструкций «Гардарика» пройдет фестиваль «Уральская крепость». Весь день на фестивале — мастер-классы в кузнице и у гончарного круга, бои на мечах и экскурсии. Сотрудники парка покажут, как раньше пекли хлеб и пряли нити из шерсти, плавили железную руду и обжигали посуду. Авторы готовились к фестивалю несколько месяцев и теперь готовы показать, что нового появилось в парке за последний год.



Парк исторической реконструкции «Гардарика» у поселка Полетаево начали строить семь лет назад. Одной из главных достопримечательностей остается копия Уйской крепости 1743 года — она стоит у входа в парк. За стенами крепости прячется небольшая славянская деревня с землянками и избами.





Деревню постоянно обновляют. Например, недавно открыли центр древнерусских ремесел с примитивным токарным станком, глиняной печью с мельницей, кузницу. На площадках проведут мастер-классы: так, на токарном станке предлагают вырезать деревянную плошку, а в кузнице изготовить свинцовые пули ХVIII века.





«На фестивале будет достаточно много оружия. Дадим пострелять из лука или кремневого пистолета, метнуть суслицу (копье), сюрикены, будет аттракцион „Охота на кабана из арбалета“. Отдельно подготовили пневматический тир», — анонсируют организаторы фестиваля.

Фестивальный день разбит на несколько организованных экскурсий: в 11:00, 12:00 и в 16:00 — экскурсия «Центр древнерусских ремесел» в деревне Большие Коты, в 12:30 — реконструкция-экскурсия «Уральцы и фронт» в укрепрайонах Красной армии, в 13:30 — экскурсия «Кочевники Южного Урала, средние века». Также в планах реконструкция боя за пригород города Бреслау в 1945 году.





Завершится фестиваль гитарно-гусельным концертом. Весь день будет работать «Музей забытой музыки».

«Уральская крепость» 28 августа начнется в 11:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация.