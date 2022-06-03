4 июня на набережной реки Миасс в Челябинске состоится фестиваль мороженого. Праздник приурочен к Дню защиты детей. Весь день, с 10 часов утра до 10 часов вечера, на пешеходном пространстве от Арт-сквера до Троицкого моста, — развлекательная программа для детей с раздачей мороженого.
Способ получить мороженое бесплатно очень простой: ребенку на входе выдадут флаеры, на которые в течение дня можно собирать наклейки за участие в конкурсах и разные активности. Три таких наклеечки обмениваются на эскимо или стаканчик пломбира. Обещают, что конкурсы будут несложные: например, нарисовать мелом на асфальте, отгадать загадку или рассказать стишок.
«У нас нет возрастных ограничений для участников конкурсов. Все, кто младше 18 лет, считаются детьми», — пояснила Первому областному информагентству Вероника Ливончик.
Как сообщила директор «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Вероника Ливончик, для детворы приготовлено 3200 порций мороженого. Откроет фестиваль в 12 часов общественный деятель Ирина Текслер. Ожидается, что на набережную придет не меньше пяти тысяч человек.
Вся афиша на переполненные событиями выходные — здесь.
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