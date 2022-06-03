Почти 3 000 бесплатных порций мороженого раздадут в Челябинске

4 июня на набережной состоится Фестиваль мороженого

«У нас нет возрастных ограничений для участников конкурсов. Все, кто младше 18 лет, считаются детьми»,

— пояснила Первому областному информагентству Вероника Ливончик.