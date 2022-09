Победитель конкурса Чайковского откроет сезон в Челябинской филармонии

В субботу, 17 сентября, состоится концерт Мирослава Култышева

17 сентября в Челябинской филармонии откроют 86-й сезон. Государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Адика Абдурахманова сыграет композиции Сергея Прокофьева. Солировать будет пианист из Петербурга Мирослав Култышев, а проведет концерт музыкальный критик Ярослав Тимофеев.

Музыкой Сергея Прокофьева каждый год открывают новый сезон в Челябинске. В программе — Третий концерт для фортепиано с оркестром и Пятая симфония.

«Прокофьев гениальный композитор, очень спорный, он хотел писать не как все. Судьба сложилась так, что он всегда чувствовал некую внутреннюю нереализованность. Приехав в Европу, был всегда вторым. В Европе работал Стравинский, которого больше заказывал тот же Дягилев. В Америке — Рахманинов, и Прокофьев снова оказался не первым. Когда вернулся в Россию, здесь появился Шостакович», — комментирует Адик Абдурахманов, дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

Подробнее о музыке и биографии композитора расскажет ведущий Ярослав Тимофеев. Ярослав — молодой московский лектор, член экспертного совета «Золотой маски» и автор семисот статей о музыке, которые публиковались в «Коммерсанте», «Известиях», Russia Beyond the Headlines и The New Times.

Еще один участник концерта — пианист Мирослав Култышев. В 2007 году он стал лауреатом Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а сейчас является солистом Петербургского дома музыки и преподавателем Санкт-Петербургской консерватории.

Начало — в 18:30, 6+