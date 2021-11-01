По озеру Тургояк в Челябинской области разработали виртуальный тур

Онлайн-экскурсия построена на панорамных фото и рассказе аудиогида

В Миассе создали живописный виртуальный тур с аудиогидом по двум водоемам Южного Урала: Тургояк и Инышко.



В тур (turmiass.ru) включены панорамные фотографии местности: камера на 360° запечатлела пейзаж с парусной яхты, вид на берег с высоты птичьего полета, показала дорогу до острова Веры и на Заозерный хребет. Слева на экране находится кнопка аудиогида. Он дополняет фотопанораму информацией о редких растениях и животных.

Виртуальный тур создало Агентство инвестиционного развития Миасса. Проект представили на конкурсе En+ Group, где команда из Миасса получила порядка 1,1 миллиона рублей на реализацию проекта. Отметим, что в дальнейшем виртуальный тур планируют доработать. Авторы добавят новые локации, функцию смены года и другие мультимедийные возможности.