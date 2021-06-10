По Челябинску проедут ретроавтомобили

Автопробег и выставка старинных машин состоится 13 июня

Челябинский автоклуб «Ретромоторклассик» устроит первый городской фестиваль ретроавтомобилей. В коллекции клуба — более сотни редких экземпляров, выпущенных в XX веке. И это не только привычная нам военная техника. Например, французская редкость La Licorne 1932 года выпуска или Chevrolet Model 6AC Pickup 1927 года, а также легендарная «Эмка» Иосифа Виссарионовича (ну или почти такая же). Практически все машины восстановлены до заводского состояния и на ходу.





В честь первого челябинского фестиваля 13 июня колонна старинных автомобилей проедет от проходной завода ЧТЗ (старт в 10:00) по центральном проспекту до Театральной площади, где в 12:00 начнется праздничная выставка. Участие в фестивале примут не только челябинские реставраторы, но и любители ретротехники из Свердловской и Курганской областей, Пермского края.





В каждой машине можно будет посидеть. А еще сфотографироваться с водителем — за рулем автомобилей будут сидеть представители реконструкторского клуба «Дивизион», одетые в костюмы соответствующих эпох. Для гостей площадки устроят фотосессии, смешные конкурсы и розыгрыши сувениров. Самым маленьким посетителям покажут старинную колесную технику. Для зрителей выставка бесплатная, программа закончится в 16:00.



