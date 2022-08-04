По Челябинску проедет первый советский тепловоз

Только один день, 5 августа, на нем можно будет прокатиться

5 августа по набережной Челябинска у Исторического музея проедет первый советский тепловоз, точнее, его копия, уменьшенная в восемь раз. Акция приурочена ко Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.



Это модель локомотива 0ЭЛ7, изготовленная в масштабе 1:8, с двумя открытыми вагонами-скамьями. Тепловоз можно будет не только посмотреть вблизи, но и прокатиться на нем. Машинистом выступит создатель модели Валерий Попов (он на фото).



Тепловоз будет курсировать по 30-метровому участку сверхузкой колеи. Проезд бесплатный.