5 августа по набережной Челябинска у Исторического музея проедет первый советский тепловоз, точнее, его копия, уменьшенная в восемь раз. Акция приурочена ко Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.
Это модель локомотива 0ЭЛ7, изготовленная в масштабе 1:8, с двумя открытыми вагонами-скамьями. Тепловоз можно будет не только посмотреть вблизи, но и прокатиться на нем. Машинистом выступит создатель модели Валерий Попов (он на фото).
Тепловоз будет курсировать по 30-метровому участку сверхузкой колеи. Проезд бесплатный.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес