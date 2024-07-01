Плетение венков, прыжки через костер и поиски папоротника: челябинцы готовятся к празднованию Ивана Купалы

Купальские обряды проведут и в городе, и в области

Отголоски древних языческих праздников с каждым годом набирают все большую популярность. Челябинцы вспоминают о колядках, гадают на суженого, прыгают через костры. Отпразднуют в предстоящие выходные и один из самых известных и мистических дней — Ивана Купалу. С 6 на 7 июля в области пройдут сразу несколько мастер-классов, застолий и обрядов. Разбираемся, где лучше всего отметить день и стоит ли искать цветки папоротника (спойлер: это растение никогда не зацветет).

«Тайное сообщество»

В кафе в центре Челябинска молодых девушек научат плести цветочные венки, которые помогут выйти замуж. Там проведут мастер-класс от флористов 7 июля. Как рассказали в кафе, если незамужней девушке бросить такой венок в воду, то в скором времени она обретет свою любовь и сыграет свадьбу.

«Максимилианс»

Здесь мероприятие начнется вечером 6 июля. Челябинцам обещают, что этот самый веселый праздник лета провести в городе будет ничем не хуже, чем отправиться на природу. В программе — поиски суженого и цветов папоротника, аутентичная музыка, хороводы и плетение венков.

«В купальскую ночь нельзя спать!» — добавляют в ресторане.

Озеро Сугояк

На базе отдыха «Волна» языческий праздник — уже традиционная летняя забава. Пока программу держат в секрете — в прошлом году челябинцам готовили выступления аниматоров и диджев, конкурсы, обряды и песни. Этим летом праздник отметят в субботу, 6 июля.

Верхняя Сысерть

Немного дальше нашей области, в соседней Свердловской, праздничные мероприятия на Ивана Купалу готовят 7 июля. В программе на базе отдыха «Берег» — йога, мастер-классы по изготовлению венков. Ну и, конечно же, самое атмосферное — это танцы, песни и хороводы вокруг костра.

Поселок Ук

Под Ашой Ивана Купалу отметят 12 июля в небольшом поселке Ук. Жителям области обещают конкурсы, ярмарку, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы по сбору лечебных трав. Завершится праздник играми у костра, гаданиями и фаер-шоу от Уфимского театра огня и света.

Тургояк

На базе отдыха Зои Космодемьянской праздничные мероприятия растянутся на три дня, с 5 по 7 июля. Первый день посвятят телесным и духовным практикам, второй — непосредственно празднику Купалы с плетением венков, прыжками через костер, выступлениями фолк-групп и огненным шоу. Также южноуральцев научат столярным работам, макраме, крашению тканей и гончарному делу. В завершающий день проведут танцевальные практики и выступления уральских ансамблей.