Пластический спектакль Челябинского театра современного танца представят на сцене МХАТа

Дмитрий Чегодарь презентует в Москве постановку «Иррациональный»

8 октября на сцене Московского Художественного академического театра им. Горького челябинец Дмитрий Чегодарь представит свой спектакль «Иррациональный». Дмитрий является хореографом Челябинского театра современного танца. Показ в Москве пройдет в рамках вечера современной хореографии.



«Иррациональный» — это моноспектакль. Хореограф и артист Дмитрий Чегодарь под тревожную музыку мечется по сцене, как сумасшедший, бросает на пол свою куртку и, разрываемый противоречиями, сам падает на пол и замирает на секунды. Как объясняют в театре, это история о человеке, который ищет свой путь и пытается стать тем, кем не является.

«Ему кажется, что так будет правильно. Он непонятен для других, но он предельно ясен для себя. Иррациональный», — объясняют в театре.

Спектакль идет 25 минут. Во время показа в Челябинске его обычно включают в программу вместе с работами «Дюймовочка» и Connect, хотя все три постановки — это самостоятельные произведения.

Показ спектакля «Иррациональный» в Москве состоится в 20:00 на Третьей сцене МХАТа им. Горького на Тверском бульваре.