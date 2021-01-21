Планы на выходные: куда пойти в Челябинске 21–24 января

Премьера в Молодежном, «Душа», «Довлатов» и сложный танкоградный юмор — планируем себе философский уик-энд

«Душа»

С 21.01, 6+

Во всех кинотеатрах города





Самый душевный мультфильм мы могли посмотреть уже месяц назад, но на больших экранах — только сегодня. Сценарий и режиссура Пита Доктера, а значит «Душа» уже в списке наших любимых мультфильмов, трепещет там в компании «Истории игрушек», «Корпорации монстров», «Головоломки» и «Вперед». Учитель Джо Гарднер шагает сквозь атмосферный Нью-Йорк с огоньками, напевает какую-то джазовую мелодию. У него мечта сбылась: решился выступать на сцене — и получилось! Идет, мурлыкает себе под нос и... проваливается в колодезный люк. Насовсем. Ему, как учителю, поручают помочь душе № 22, об которую зубы сломали наставники вроде Коперника и Матери Терезы, найти свою искорку и отправиться, наконец, жить. Но сначала нужно выяснить, а чего же душе этой хочется (стать котом и пиццу, конечно!). Вопрос, который сначала нам задает мама, потом завуч в школе, декан, начальник и наконец мы сами. Дети увидят тут милых персонажей, подростки — подсказки на будущее, а взрослые... а взрослые наконец поймут, кем хотят стать, когда вырастут. Приятно, что билет в кино стоит гораздо дешевле марафонов Блиновской и тренингов Роббинса.

«Холодный Холокост»

22—29.01,с 10:00 до 18:00, 0+

Исторический музей

Вход свободный





В памятную неделю Холокоста и освобождения Освенцима в Историческом музее вывесят документы, фотографии, страницы архивов, от которых сосет под ложечкой и звездочки в глазах. Уникальные документы и денежные знаки той эпохи, смертные списки, перечни отобранных вещей и прочие бумаги, наглядно демонстрирующие, как хорошо одетый еврей — владелец магазинчика выходил через другую дверь изгнанником или заключенным в кандалах. Выставка собрана на материалах двадцати пяти мировых архивов, многие артефакты демонстрируются в нашей стране впервые. Дополняют экспозицию уникальные предметы из фондов Государственного исторического музея Южного Урала: тюремная роба узника концентрационного лагеря, фотографии, денежные знаки и документы. Выставка располагается в Музейно-выставочном центре, вход со стороны набережной.

«Стендап Танкограунд»

22.01, 20:00, 18+

«Клоповник»

Свердловский проспект, 60, 2 этаж

Вход — 200 рублей, билеты вот тут





На площадке творческого подвальчика начали собираться челябинские комики стендап-сообщества «Глагольболь». В пятничный вечер будут выступать Виктор Скачков и Аркадий Зубков, резиденты клуба «Брюки» на Кировке. Аркадий ходит без трусов (может, шутит), шутит про девушку (точно шутит) и иногда работает барменом. А Витя завел в «Инстаграме» канал «Челябинский приколист», представляется там Владом Левовым и несмешно шутит про урбанистику, город и мэра Собакину. Вечер пятницы юмористы заполнят приколами с ЧТЗ и локальными челябинскими шутками.

«Греческий салат»

22.01, 19:00, 16+

Mini-театр

Ул. Плеханова, 45

Билеты от 450 рублей





Музыкальный стендап, баллада, сторителлинг, моноспектакль — мы тут слегка затрудняемся с жанром. Знаем одно: на сцене будет Вадим Долговых, актер челябинской драмы. Вадим славится необычными работами. Например, играл моноспектакль «Любовь живет три года» в кофейне и интриговал зрителей в психоделическом триллере о раздвоении личности «Враг». В это раз все будет куда веселее. Вадим на сцене буквально многорук и многобог: будет резать в салат греческих богов, играть на гитаре и рассказывать о мифах, супергероях, искусстве, театре и инопланетянах.

Блюзнайт

23.01, 20:00, 18+

«Клоповник»

Свердловский проспект, 60, 2 этаж

Билеты по 300 рублей

Помните, как-то летом на крыльце Исторического музея люди собирались танцевать скинг или блюз? Организатор тех вечеринок, танцор Евгений Пахомов, в «Клоповнике» устраивает примерно то же самое — сначала рассказывает о рождении блюза, вспоминая Иисуса, фольклор или старых слепых негров, а потом показывает основные движения. А дальше — хоп, и вы уже танцуете. Ведь под Эллу Фицджеральд трудно двигаться неправильно.

Отреставрированный Феллини

23.01, 18:40, 16+

К\т им. Пушкина

Билеты 200—350 рублей





«Голос луны», последний фильм гения кино, наконец попал на большие экраны России. Отреставрированная картина идет не в широком прокате — в городах ее показывают в артхаусных кинотеатрах или в самое непопулярное время. Да, это финальный и самый сложный фильм Феллини, когда он устал и погрузился в мечты. Да, исполнитель главной роли Роберто Бениньи и композитор Никола Пьовани еще не получили своих «Оскаров» за «Жизнь прекрасна». Но история лунатика и мечтателя Иво очень нам подходит прямо сейчас, чтобы мы видели свои мечты и добродушно улыбались разным чудакам.

Довлатов

23 и 24.01, 18:00, 18+

Студия-театр «Манекен»

Билеты по записи





В Челябинске это единственный «Довлатов», что удивительно, ведь еще пару лет он стал чуть ли не мейнстримом. Поэтому нам сравнивать не с чем, будем только восхищаться. Филоновская постановка студийцев год от года крепнет, как коньяк, Довлатовым не любимый (Сергей Донатович пил водку). Зал превращен в бар, зрители — в собутыльников, и телефон у стойки бармена звонит как настоящий. В диалогах остались самые громкие моменты рассказов, в сковороде — самая ароматная яичница с колбасой. Это не документальная жизнь писателя и не советское прошлое. Скорее легкий вечерок в компании приятных и немного несчастных людей.

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23.01 «Мои друзья антисемиты» в Mini-театре, 19:00, 16+

Премьера пластической легенды «Трованты»

24 января, 18:00, 16+

Молодежный театр

Билеты 350–450 рублей





«Трованты» — это когда актеры Молодежного танцуют под руководством хореографов Театра современного танца. Необычный для Молодежного театра пластический спектакль презентуют уже в это воскресенье. Хотя почему необычный, ведь главный режиссер Иван Миневцев чуть ли не декларативно провозгласил территорию театра местом, «где может происходить буквально вcё». «Трованты» — это мифические живые камни из скандинавских (и румынских) легенд. По преданию, в камнях живут злые духи, которые похищают души людей и заточают их в булыжники, пополняя свою каменную колонию. И вот однажды девушку из бедной деревушки предают любимые и она обращается к камням за наказанием или справедливостью — тут уж решайте сами. Эту историю поставили режиссеры-хореографы Владислав Морозов и Елена Пришвицына из Театра Ольги Пона. Они были рады опыту с артистами драматического жанра, потому что те иначе мыслят и двигаются, легко проваливаются в нужные эмоции и состояния. Волшебный мир между сном и реальностью создал известный сценограф Антон Сластников (кажется, он сделал все прекрасное, что показывали нам театры в последнее время, особенно Spocky Noki, мы предвзяты, простите). Облик персонажей «сочинила» художник по костюмам Елена Хохлович.

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24.01 «Душа подушки» в Молодежном театре, 11:00, 6+