Планы на выходные: куда пойти в Челябинске 12-14 февраля

Кинорекомендация Олега Митяева, премьера в Театре оперы и балета и челябинский предземшар — самые интересные события выходных в нашей подборке

«Родные»

С 11.02, 6+

Во всех кинотеатрах города





Новая народная комедия Жоры Крыжовникова (оба фильма «Горько», «Звоните Ди Каприо», «Кухня») смешная очень по-русски, потому что про гор, мечты и песни. Отец-самодур (Сергей Бурунов) едет на Грушинский фестиваль, исполнять свою мечту, то есть песню, про оладушки. С ним в машине из Астраханской области едет вся семья: добрая, но ворчливая жена, сын, еще один сын-эмигрант и дочка, которая почти поп-звезда (Монеточка). По дороге перед ними разворачивается Россия во всей красе, да и сами герои чуть ли не рубашками наизнанку выворачиваются. На «груше» барда-гурмана поджидает сцена в виде гитары, полевые цветы и Олег Митяев. Кстати, сам Олег Григорьевич фильм оценил положительно и своему камео был рад.

Небольшое и не простое число

12.02, 19:13:50, 16+

Mini театр

Ул. Плеханова, 45

Билеты по 317 рублей





Допустим, вы — предземшар. Погуглите, мы подождем. Ну хорошо, вы Велимир Хлебников и уже скинули всех с парохода совремемности (пусть это не покажется вам опечаткой). Вы демиург, словотворец, познали смысл звуков и чисел, открыли новый вид кукушки. Предсказали революцию, рождение гения и должны теперь дать ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. О, лебедиво! О, озари! Актеры Mini театра Александр Черепанов, Пётр Соломонов и Екатерина Писарева попытались показать, как думал и мечтал один из самых странных футуристов XX века.

Индийская музыка для всей семьи

13.02, 10:00, 0+

Театр добрых историй

Ул. Молодогвардейцев, 7, к4

Билеты 900 рублей, уточнять вот тут.





Театр историй — это такие камерные концерты, когда в одному уютном зале оказывается несколько разных музыкантов и дети с родителями. Музыканты играют и дети играют, каждый на своем. Еще в прошлом году состоялись джазовые встречи, сказочный сет арфы и флейты, хоровод русских народных инструментов и даже ирландская вечеринка. А в этот раз играть будут Aarti, челябинское объединение индийской музыки. На встрече еще и мехенди нарисуют всем желающим.

Как актеры «Молодежного» превращаются в котов

13.02, 12:00, 6+

Молодежный театр

Билеты от 350 рублей за спектакль и 250 за мастер-класс по превращению





«Молодежный театр» начинает новую серию занятий с детьми, «Лабораторию» для школьников и даже младше. Сначала зрители смотрят «Созвездие бродячих котов», прекрасную историю Джанни Родари о том, как один почтенный джентльмен на пенсии превращается в кота и узнает все о кошачьем счастье: свободе, теплом уголочке и таинственной кошке с небес. Спектакль — мюзикл, тут поют (в том числе и кошки), танцуют и размахивают лапками, как на самом громком городском празднике Италии. А теперь что касается превращений: после спектакля все записавшиеся желающие попадают на урок, посвященный костюмам и сценическим образам. Детям расскажут, как придумываются наряды, тестируются на кошках (на самом деле нет), рисуются усы и не только. Интересно будет школьникам лет до 13. Забронировать место можно по тел. +7 (351) 263-22-03. Кстати, таких уроков для подростков будет еще 4, абонемент на все встречи стоит 1000 рублей.

«Дон Кихот»

13 и 14.02, 18:00, 12+

Театр оперы и балета

Билеты есть только на 14.02, от 800 рублей





Новая хореографическая редакция старой истории Мариуса Петипа (классика русского балета) и композитора Людвига Минкуса по версии главного балетмейстера челябинского театра Юрия Выскубенко. Сюжетная линия осталась канонической: Китри и Базиль любят друг друга, но суровый отец девушки хочет выдать ее за богача. И только великая воля мимо проходящего рыцаря Дон Кихота подарила всем счастье. Перед премьерой Юрий Выскубенко рассказал ИА «Первое областное», как сумел уместить три балетных акта в два, добавить авторские танцы и вывести на сцену ослика и лошадь.

Наши любимые песни для детей

14.02, 12:00, 0+

Концертный зал им. Прокофьева

Билеты 200-250 рублей





Идеальный план на семейное воскресенье: добрые детские песни из мультиков и советские хиты кино композитора Гладкова, которые сыграют и споют солисты Филармонии. Просто покупайте билеты на концерт и надейтесь, что ваш ребенок никогда случайно «не подсядет» на Моргенштерна. Интересно, слушал ли Геннадий Игоревич Монеточку и современное вот это всё? Или не смог?

Человек, который рисовал кино

14.02, 15:00, 12+

К\т им. Пушкина

Билеты по 160 рублей



«Так проходит слава мира» — виртуозный плакат с актерами, политиками, звездами спорта. Весь цвет и свет, в общем.

В рамках RIFF в Челябинске покажут редкую документалку Вальтера Бенчини «Искусство киноплаката: последний человек, который рисовал кино». Это полноценный рассказ о Ренато Казаро, итальянском художнике, который нарисовал сотни плакатов и постеров для фильмов Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Франко Джеффирелли, Люка Бессона. Один из главных киноиллюстраторов современности перестал рисовать «на поток» на рубеже 2000, попросту устал (еще бы, ему сейчас уже 85). Но иногда мастер делает исключения. Например, по просьбе Квентина Тарантино, Казаро нарисовал постер для «Однажды в Голливуде». Вальтер Бенчини и его команда удалось не просто показать, как работает мастер, но и заглянуть в его архивы и очень удивиться.