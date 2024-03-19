«Пламя Аркаима» пройдет в Челябинской области в восьмой раз

На фестиваль челябинцев пригласила Ирина Текслер

Фестиваль исторической реконструкции стартует этим летом в музее-заповеднике «Аркаим» в восьмой раз. О подготовке к мероприятию рассказала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Днем — активная программа, реконструкция, посещение музеев, раскопов, мастер-классы, вкусная еда, общение и причастность к тайнам истории и археологии. Восхождение на горы и гулянья в нижнем лагере. Выступление артистов и музыкантов. Путешествие на Синташту и купание в ледяной Караганке», — рассказала о предстоящей программе фестиваля Ирина Текслер.

На сайте музея-заповедника «Аркаим» сообщают, что стартует фестиваль в преддверии Дня России 8 июня. Помимо реконструкций, организаторы обещают необычные игры со зрителями, возможность приобщиться к ремесленным мастерским, а в завершение — традиционное возжжение «Пламени Аркаима».