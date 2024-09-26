Писатели из Донбасса выступят перед челябинцами на «Рыжем фесте»

Они познакомят детей со своими сказочными произведениями

В этом году гостями традиционного челябинского литературного форума «Рыжий фест» станут донецкие писатели Фалена Лысакова, Юлиана Лебединская и Инна Жукова. Они проведут авторские встречи и познакомят южноуральцев с литературной жизнью Донбасса.

Как рассказали организаторы фестиваля, все писательницы работают для детей — создают сказочные миры и придумывают мистические истории. По мнению автора Юлианы Лебединской, изюминкой их презентации станет книга Фалены Лысаковой «Легенды Лисенка о Донбассе». Это сборник малоизвестных местных легенд с приключениями, подвигами, интересными фактами о крае и историями любви.

На форуме челябинцев также познакомят с книгами Юлианы Лебединской «Пуф круглый год» и «Пуф и добрый обманщик» о котенке в волшебном мире. А член союза писателей Донецкой Народной Республики Инна Жукова проведет творческие встречи.

Напомним, «Рыжий фест» стартует уже завтра, 27 сентября. В течение трех дней для челябинцев проведут более 100 мероприятий и встреч с писателями, творческие мастер-классы, показы спектаклей. Одновременно с форумом будет работать книжная ярмарка, на которой соберутся 90 издательств со всей страны.