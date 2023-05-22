Писатель Андрей Геласимов станет гостем Библионочи‑2023 в Челябинске

В программе только на площадке Областной универсальной научной библиотеки — порядка 60 событий

Всероссийская акция «Библионочь» состоится 27 мая 2023 года. Она пройдет во всех библиотеках Челябинска и городов области. Только в Областной универсальной научной библиотеке запланировано порядка 60 событий, которые будут проходить одновременно на трех этажах с 18:00 до 22:00.

Одной из самых заметных литературных персон, приглашенных на Библионочь-2023 в Челябинск, станет писатель Андрей Геласимов, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги» (2009). Его сборник повестей и рассказов «Десять историй о любви» был включены в лонг-лист ежегодной литературной премии «Ясная Поляна», роман «Холод» — в лонг-листы «Большой книги», «Ясной Поляны», «Русского Букера». Его книги много раз экранизировали, в том числе Сергей Соловьев («КЕ-ДЫ»).

Писатель проведет мастер-класс по сценаристике и творческую встречу с читателями.

Афиша Библионочи-2023 включает и выступления танцоров, и вокалистов, и мини-тренинги по кинетике и невербальной коммуникации, и мастер-класс, как читать ребенку сказу на ночь. Кроме того, рисование тушью, интеллектуальная игра от Института права ЧелГУ «По горячим следам», лекция о том, как работать с ChatGPT, занятия по скорочтению и созданию малых поэтических форм... Полностью программа Библионочи-2023 опубликована в ВК-паблике Областной универсальной научной библиотеки.



На любое из событий вход бесплатный. Предварительная запись не требуется.