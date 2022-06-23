Пираты в стиле стимпанк: каким получился новый челябинский балет «Корсар»

Премьера в театре им. Глинки состоялась 23 июня

«Спектакль стал более динамичный, адаптированный ко времени, живой и интересный молодежи. Театр подстраивается под ритм жизни, все ускоряющийся бег. Мы сохранили, конечно, классическое наследие, но придали иные оттенки за счет декораций, костюмов в стиле стимпанк и мультимедийных элементов. Новая музыка очень откликается настроению и событиям спектакля, а персонаж Линдси словно собирает историю воедино, задает настроение»,

— поясняет Юрий Клевцов.

«Было интересно и трудно ставить массовые сцены с саблями — мы так отчаянно бились на репетициях, что сабли затупились. Мне нравится балет „Корсар“, у него динамичный сюжет, шикарная разноплановая музыка, потрясающие декорации и спецэффекты — корабль, шторм, рыночная площадь. И страстные танцы. Это даже не совсем классический балет. Мой персонаж — герой и в этом для меня основная сложность. Я человек скромный, мне нужно этот героизм из себя доставать. Спасибо педагогам, помогают мне в этом»,

— делится впечатлениями Алексей Шакуро.

«Самое главное для моей героини — это любовь. А для меня — сделать все очень точно и чисто»,

— улыбается исполнительница партии Лири Вакабаяси.





Гром грохочет и сабли звенят — на сцене Театра оперы и балета премьера «Корсара» в рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой». Это третье челябинское прочтение балета о романтиках средневековья. Постановку готовили почти полгода. За это время на сцене появился дворец паши-Сеида, гранитная бухта с острыми скалами и целый пиратский корабль.История корсаров основана на поэме Байрона: смелый пират Конрад влюбляется в невольницу Медору и пытается сбежать с ней на своем корабле. Но его предает товарищ Бирбанто и влюбленные попадают в плен к страже богатого паши. Спасает их, конечно, любовь и несколько верных людей.Почти два века «Корсар» — русский балет, сотканный из музыки десятка композиторов. Основные музыкальные партии Адольфа Адана с легкой руки придворного русского балетного хореографа Мариуса Петипа были неоднократно дописаны и переделаны. А челябинский постановщик Юрий Клевцов добавил в ткань произведения несколько своих ярких стежков. В сюжетной линии появилась новая героиня — пиратка Мария Линдси, и сцена с пиратским островом, а музыкальная партитура украсилась фрагментами из балета Рейнгольда Глиэра «Красный мак» и не только.За дирижерским пультом Евгений Волынский. Он кивает оркестру, поднимает руки и на зрителей обрушивается волна вступительной увертюры. А следом, за занавесом катит вторая волна. И вот в пене и мультимедийных брызгах поднимается корма пиратского корабля.На носу стоит красавец Конрад, лихой покоритель морей и девичьих сердец, романтик и герой. Исполнитель партии Алексей Шакуро отважно сражается с противниками, трепетно поддерживает свою возлюбленную в grand assemble и прыгает несколько кабриолей подряд (это прыжок, при котором в воздухе одна прямая нога как бы подталкивает другую, — прим. ред).Спектакль потрясающе мимичен — артисты эмоционально всплескивают руками, чихают, делают широкие и очень понятные жесты. И это — дань истории, первой версии французского балета, в которой танцевальные партии были в основном женские, а мужчины изображали драки, застолья, гнев и любовь. Вот смешной паша (Александр Цвариани) семенит среди наложниц, нелепо машет руками. Вот гордая и благородная Мария Линдси (Дарья Бадыкова) сражается со стражниками, помогает главному герою отбиться от врагов, летит через всю сцену и сама попадает в плен. А хрупкая и грациозная Медора, возлюбленная Конрада... крутит 32 фуэте, словно купаясь в очень точных звуках оркестра.Она, кстати, совсем недавно заняла третье место на международном балетном конкурсе в Москве, а эта награда приравнивается к Олимпийской медали.Музыкальный рисунок «Корсара» невероятно точен — всплески труб, грозное клокотание ударных и нежные переливы арфы. Мелодия увлекает за собой, заставляет артистов подчиняться энергичному темпу и бросаться в жизненную бурю с головой.Мы смотрели балет за день до премьеры. В перерыве генерального прогона Евгений Волынский зовет Юрия Клевцова и спрашивает, как ему оркестровая ритмика сегодня.— Я в восторге от результата, от звучания оркестра.— Еще бы, люди не спали всю ночь, подстраивались, меняли, слышите разницу?— Великолепно, спасибо, Глиэр вам кланяется, — смеется Юрий Клевцов.И знаете, я тоже!