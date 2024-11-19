Пианист Петр Лаул выступит в Челябинске

Он исполнит мелодии Шуберта, Штрауса, Чайковского

На сцене челябинского Концертного зала имени Прокофьева выступит пианист Петр Лаул. Он представит программу «История вальса» и исполнит композиции разных эпох и стилей, как бы демонстрируя эволюцию одного из самых нежных танцев в классической музыке.

Петр Лаул — представитель нового поколения российских пианистов. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, становился лауреатом Бременского европейского фортепианного конкурса и Международного конкурса пианистов имени А. Н. Скрябина, выступал в парижском театре Шатле, Стейнвей-холле и Линкольн-центре в Нью-Йорке, токийском Сантори-холле, линцском Брукнерхаусе и миланском Зале Верди.

Челябинцам музыкант сыграет 19 ноября. В программе — Вебер, Шуберт, Штраус и Грюнфельд, Чайковский, Скрябин, Лист, Брамс, Шопен, Дебюсси и Равель.

Возрастное ограничение 6+.