Пианист Олег Аккуратов познакомился в Челябинске с юной коллегой Кирой Хажиахметовой

Подопечная Фонда 2020 незрячая девочка была приглашена на концерт в Челябинскую филармонию

В Концертном зале имени Прокофьева состоялся концерт пианиста Олега Аккуратова с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова.

Аранжировки были написаны музыкантом специально для совместного выступления с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области. Новые сочинения войдут в совместный музыкальный альбом Аккуратова и челябинских музыкантов.

Накануне концерта учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер представила знаменитому музыканту его юную коллегу, 13-летнюю Киру Хажиахметову. Кира почти ничего не видит, воспитывают ее бабушка с дедушкой. Девочка — певица и обладательница абсолютного слуха. Девочка стала участницей акции «Снеговики-добряки» и получила от Ирины Текслер в подарок на Новый год смартфон.



Кира — многократный лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов «Урал собирает друзей», «Искорки надежды» и «Музыка уральских композиторов».

«Когда я познакомилась с Кирой, то узнала, что у нее есть заветное желание: она очень хотела бы стать ведущей больших концертов. Сегодня, в этот предновогодний вечер, мечта исполнилась: Кира объявила нашего маэстро Олега Аккуратова. У нее замечательно все получилось. Это талантливая девочка, я ее буду поддерживать и уверена, что мы не раз услышим ее имя со сцены», — поделилась эмоциями Ирина Текслер.





