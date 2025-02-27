Пианист Денис Мацуев вновь привезет в Челябинск авторский музыкальный фестиваль

Он сыграет классику и джаз

В апреле Челябинская область примет XIV фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Народный артист России, солист Московской филармонии выступит в Челябинске, Озерске и Миассе с классической и джазовой программой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Откроется фестиваль 9 апреля выступлением Дениса Мацуева и симфонического оркестра Челябинской области в Концертном зале имени Прокофьева. За дирижерский пульт встанет Алексей Рубин.

На следующий день в Детской филармонии имени А. А. Абдурахманова пройдет концерт участников программы «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Молодые таланты Южного Урала — пианисты, скрипачи, баянисты, вокалисты, саксофонисты — покажут свои творческие достижения на сцене. Наиболее одаренных стипендиатов фонда «Новые имена» пригласят в летнюю творческую школу фонда при Московской консерватории.

В этот же день в филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева «Вечер фортепианной музыки».

Затем симфонический оркестр Челябинской области и Денис Мацуев выступят 11 апреля в Озерске и 12-го — в Миассе. А завершится музыкальный фестиваль 13 апреля в Челябинске программой «Классика и джаз». В этот вечер зрителей ждет джазовая импровизация в исполнении Дениса Мацуева, Борислава Струлева, Екатерины Мочаловой, Андрея Иванова.

Все мероприятия с возрастным цензом 6+.