Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

«Королева рок-н-ролла» долгое время болела

В Швейцарии после продолжительной болезни умерла певица Тина Тернер. Ей было 83 года. Трагическую весть сообщил представитель артистки. Он также отметил, что признанная «королева рок-н-ролла» мирно скончалась у себя дома в городе Кюснахт, пригороде Цюриха.

«С ее уходом мир потерял легенду музыки и образец для подражания»,— приводят слова представителя певицы иностранные СМИ.

Анна Мэй Буллок (это настоящее имя певицы) родилась 26 ноября 1939 года в американском городе Нэтбуш в штате Теннесси. В детстве пела в церковном хоре. Выйдя замуж за Айка Тернера, она получила свое сценическое имя — Тина Тернер. В 70-х певица рассталась с супругом и начала сольную карьеру. Самые известные хиты Тины Тернер — The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It. Альбом 1984 года Private Dancer был продан более чем в 10 млн копий. Певица являлась восьмикратной обладательницей премии «Грэмми». В зал славы рок-н-ролла Тина Тернер первые вошла в 1991 году в дуэте с Айком Тернером, а в 2021-м была включена туда лично. Тине Тернер посвящен бродвейский мюзикл Tina, премьера которого состоялась в 2019 году. Сама певица написала биографию «Я, Тина», по которой сняли фильм «На что способна любовь» о жизни с Айком Тернером.

Последний гастрольный тур артистки состоялся в 2009 году. В 2016-м у певицы диагностировали рак кишечника. В 2017 году Тина Тернер перенесла пересадку почки, а в 2013-м у нее был инсульт. Последние десять лет Тина Тернер проживала в Швейцарии вместе с мужем Эрвином Бахом.