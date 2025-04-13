Елена Межова из Снежинска, более известная под псевдонимом Певчая, представляет Челябинскую область в международном вокальном конкурсе «Звезда». В январе девушка прошла кастинг, а накануне выступила с «Колыбельной» Полины Гагариной, продемонстрировав членам жюри и зрителям свои обаяние, харизму и, конечно же, удивительный голос, передает ИА «Первое областное».
Выступление Певчей показали накануне в эфире одноименного федерального телеканала. Девушка предстала перед зрителями в красивом кокошнике, белом платье и белоснежной накидке из перьев. В выбранной песне артистка смогла продемонстрировать и нежность, и силу своего голоса. И членам жюри, и зрителям выступление явно понравилось.
«Красивый чистый голос, очень красиво песня прозвучала в народном стиле. Молодец»,— написала одна из зрительниц.
Напомним, Певчая выступает в жанре фолк. В своих работах она объединяет русские народные песни с электро- и поп-музыкой.
Международный вокальный конкурс «Звезда» направлен на выявление сильнейших вокалистов. В этом году в проекте впервые участвуют певцы не только из всех российских регионов, но и других стран. Конкурс проводится при поддержке министерства обороны России и министерства культуры РФ.