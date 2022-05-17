Певица из Челябинска получила первый приз на фестивале в Сербии

Юная артистка Яна Соколова исполнила песню «Мы дети планеты»

В Сербии завершился Международный Джурджевданский фестиваль детской песни. Он проходил в городе Баня-Лука. Участие в фестивале приняли юные артисты из России, Румынии, Канады, Беларуси, Мальты, Болгарии и Сербии.Челябинск на фестивале представляла Яна Соколова, воспитанница детской школы искусств № 9. Девочка учится эстрадному вокалу у педагога Татьяны Мартьяновой.На сербском фестивале строгий отбор — здесь должны звучать только авторские песни, написанные специально для конкурса. Яна исполнила песню «Мы дети планеты», слова и музыку которой написал автор из Екатеринбурга Александр Солберг.Выступление Яны покорило жюри, и девочке присудили первый приз «за интерпретацию», то есть вокальное исполнение.Отметим, что поездка в Сербию на международный фестиваль для челябинки стала возможна благодаря национальному проекту «Культура».