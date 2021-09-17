Певица из Аргаяша заплакала на сцене, когда победила в Челябинском марафоне талантов

Вилия Кучукова спела на башкирском языке и стала обладательницей денежного приза в 300 тысяч рублей

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Певица из Аргаяшского района Вилия Кучукова победила в областном народном телевизионном конкурсе «Марафон талантов». Финал конкурса состоялся 16 сентября в Челябинске.

Девушка исполнила на сцене Театра оперы и балета им. Глинки песню на башкирском языке «Халкыма». Голос и энергетика вокалистки покорили жюри, и исполнительнице отдали главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

«Слов нет, у вас потрясающий вокал, тембр. Когда вы с агрессией, осознанной агрессией, вышли чуть вперед на сцене, мы тут под стол попадали. Я покорен, честно», — прокомментировал выступление член жюри Олег Гербер, генеральный директор медиахолдинга «Первый областной».

Во время объявления результатов Вилия не смогла сдержать слез. В то же время за сценой плакала ее счастливая мама.





Отметим, что телевизионный конкурс «Марафон талантов» собрал лучших исполнителей со всей Челябинской области. В жюри финала конкурса вошли солист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун, председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, директор медиахолдинга «Первый областной» Олег Гербер и учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Я впервые участвую в этом прекрасном празднике, и получила огромное удовольствие. Во время обсуждения итогов нам катастрофически не хватает номинаций. Так много талантливых, самобытных коллективов на сцене, поэтому мы расширили список номинаций», — рассказала Ирина Текслер во время подведения итогов.

Призы распределили следующим образом: лучшим солистом среди взрослых стал Юрий Панасюк из Увельского района, лучшим исполнителем среди детей — Макар Жалнин из Челябинска. Звание лучшего детского коллектива присудили команде «Светлое настоящее» из Нязепетровска, звание лучшего взрослого коллектива получил народный ансамбль «Субботея» Варненского района.





Также участникам достались специальные призы. Например, вокальный ансамбль «Славица» из Пласта выиграл 200 тысяч рублей от депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, а лаборатория танца ReLIzzz получила награду в 50 тысяч рублей от жюри зональных туров.

Отметим, что общий призовой фонд конкурса талантов составил один миллион рублей. Информационный партнер конкурса — медиахолдинг «Первый областной».