Певец Ваня Дмитриенко рассказал о новом концертном туре

Перед концертом в Челябинске исполнитель ответил на несколько вопросов

В пятницу, 3 ноября, в Челябинск с концертом приезжает молодой певец Ваня Дмитриенко. Исполнитель едет в большой тур из 15 городов «На одной орбите».



Парню всего 17 лет, но еще год назад его песни возглавляли музыкальные чарты. Один из его самых известных треков — «Венера — Юпитер». Перед концертом в Челябинске Ваня ответил на несколько вопросов о предстоящем концертном туре.

С чем у тебя ассоциируется этот тур? Как появилось его название?

Название «На одной орбите» — это просто строчка из моей главной песни, главного хита, который знают почти все. С чем у меня ассоциируется этот тур… Пока что с множеством ярких эмоций, сомнений, переживаний и тому подобным.

Какие ожидания от тура? Какую мысль хочешь донести до аудитории на концертах?

Мы решили собрать целый фильм с моей историей. В каждом городе это будет концерт, наполненный мотивацией, вдохновением. Все это нужно для того, чтобы помочь кому-то из ребят разобраться в себе, в их жизненном пути, куда они хотят двигаться,

— рассказывает Ваня.

Будет ли последний альбом исполняться?

Конечно. Мы обязательно исполним.

Будут ли какие-то декорации или особые спецэффекты?

Да. Все будет обновленным, необычным. Мы делаем очень крутую программу. Все по-новому.

Мы так еще никогда не работали: очень долго, круто, но и тяжело, конечно. Сейчас собралась невероятная, большая команда профессионалов, которая занимается проведением тура.

Есть ли список приглашенных артистов?

Есть. Но озвучивать я не могу, пусть это будет сюрпризом для всех.

Отметим, у Вани нет музыкального образования, только несколько лет обучения в актерской студии и умение играть на гитаре. Но чтобы собирать залы по всей стране, этого оказалось достаточно.

После успеха парня стали звать на съемки в фильмах и сериалах. Он сыграл роль мальчика Антона в комедии «Родком» и заявлен как актер в сериале «Плакса». В начале тура исполнитель запустил конкурс талантов для слушателей: нужно отправить видеовизитку и исполнить кавер на любую песню Вани. Победитель сможет выступить с исполнителем на одной сцене.

Тур стартует с 3 ноября, и первый концерт из 15 пройдет в Челябинске.