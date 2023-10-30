В пятницу, 3 ноября, в Челябинск с концертом приезжает молодой певец Ваня Дмитриенко. Исполнитель едет в большой тур из 15 городов «На одной орбите».
Парню всего 17 лет, но еще год назад его песни возглавляли музыкальные чарты. Один из его самых известных треков — «Венера — Юпитер». Перед концертом в Челябинске Ваня ответил на несколько вопросов о предстоящем концертном туре.
С чем у тебя ассоциируется этот тур? Как появилось его название?
Название «На одной орбите» — это просто строчка из моей главной песни, главного хита, который знают почти все. С чем у меня ассоциируется этот тур… Пока что с множеством ярких эмоций, сомнений, переживаний и тому подобным.
Какие ожидания от тура? Какую мысль хочешь донести до аудитории на концертах?
Мы решили собрать целый фильм с моей историей. В каждом городе это будет концерт, наполненный мотивацией, вдохновением. Все это нужно для того, чтобы помочь кому-то из ребят разобраться в себе, в их жизненном пути, куда они хотят двигаться,
— рассказывает Ваня.
Будет ли последний альбом исполняться?
Конечно. Мы обязательно исполним.
Будут ли какие-то декорации или особые спецэффекты?
Да. Все будет обновленным, необычным. Мы делаем очень крутую программу. Все по-новому.
Мы так еще никогда не работали: очень долго, круто, но и тяжело, конечно. Сейчас собралась невероятная, большая команда профессионалов, которая занимается проведением тура.
Есть ли список приглашенных артистов?
Есть. Но озвучивать я не могу, пусть это будет сюрпризом для всех.
Отметим, у Вани нет музыкального образования, только несколько лет обучения в актерской студии и умение играть на гитаре. Но чтобы собирать залы по всей стране, этого оказалось достаточно.
После успеха парня стали звать на съемки в фильмах и сериалах. Он сыграл роль мальчика Антона в комедии «Родком» и заявлен как актер в сериале «Плакса». В начале тура исполнитель запустил конкурс талантов для слушателей: нужно отправить видеовизитку и исполнить кавер на любую песню Вани. Победитель сможет выступить с исполнителем на одной сцене.
Тур стартует с 3 ноября, и первый концерт из 15 пройдет в Челябинске.