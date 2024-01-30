Песню челябинской группы «Таблетки» спели «Корни»

Песня «Между нами» стала хитом программы «Конфетка» на ТНТ

В шоу «Конфетка», которое вышло в эфир 27 января, группа «Корни» переделала трек «Между нами» группы «Таблетки» из Челябинска.

Эту песню 15 лет назад написала челябинская восьмиклассница Ольга Юлмухаметова и предложила трем своим подружкам вместе ее спеть. Правда, никто из девочек не умел играть на музыкальных инструментах, да и с нотной грамотностью тоже было не очень, поэтому автор просто напела слова, а девочки их выучили. Группу из четырех вокалисток назвали «Таблетки». На песню «Между нами» они записали клип, по которому сразу понятно, что продюсера у группы не было, а был только одноклассник с камерой VHS.

Как заметил ведущий шоу «Конфетка» Гарик Мартиросян, это единственная группа в мире, которая не успела придумать музыку и специально оставила паузы между строчками для того, чтобы удобнее было комментировать. Ведущая Марина Кравец сказала, что «Между нами» — это такая песня-альденте.

В клипе четыре старшеклассницы выходят из паркинга и поют а капелла. В песне говорится о том, что бывают такие ситуации в жизни, когда непонятно, что происходит между нами, то ли «это любовь», то ли «силуэты ее». Особенно когда тебе 15 лет.





«Мы были подростками, это тяжелый возраст. Когда тебе нравится мальчик из старших классов, то главный вопрос, который тебя интересует: что происходит между нами? Мы встречаемся или все это вообще ничего не значит?» — так пояснили замысел Ольга Юлмухаметова и Кристина Якименкова, которые приехали из Челябинска на шоу.

По правилам «Конфетки» написанную непрофессионалами песню берут в работу известные музыканты и показывают, что у них получилось. Хит группы «Таблетки» исполнила группа «Корни», причем им так понравился исходный материал, что они выразили желание взять песню в свой репертуар. Тем более рефрен «Любовь ли это? А-а. Или лишь силуэты ее?» оказался очень запоминающимся.

Группа «Таблетки» была в полном восторге от исполнения «Корней», и автор Ольга Юлмухаметова тут же подарила любимым музыкантам права на свое произведение. За совместное селфи.



