Песня группы ABBA и мелодия из «Один дома» прозвучат в Челябинском театре оперы и балета

Традиционный Штраус-концерт дополнили неожиданными номерами

В Челябинском театре оперы и балета обновили постоянную программу «Рождественского бала» (6+). В этом году обещают произведения других классиков, композиторов XX века и даже популярные новогодние мелодии. Несколько секретов раскрыли в пресс-службе театра.

Так, в основную программу концерта вошли увертюра к оперетте «Карнавал в Риме», две польки, ранее не исполнявшиеся на челябинской сцене, номера из «Летучей мыши» Иоганна Штрауса.

«Публика услышит вальс „Весенние голоса“, куплеты Баринкая, которые впервые исполнит Никита Забетчук, редко звучащий на нашей сцене чардаш Розалинды. И добавим еще один секретный ингредиент», — рассказал дирижер Александр Матушкин.

Кроме того, прозвучат фрагменты оперетты Шарля Лекока «Рука и сердце», произведение «Поездка на санях» американского композитора Лероя Андерсона, рождественские мелодии. Услышат челябинцы и песенку о маленькой елочке, Happy new year группы ABBA и саундтрек к фильму «Один дома».

На Штраус-концерте 6 и 7 января выступят солисты оперной труппы Алиса Чечель, Екатерина Батуева, Артур Садиков, Никита Забетчук, Анжелика Донских и музыканты симфонического оркестра.