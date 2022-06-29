Пеший кольцевой маршрут для самостоятельных туристов нанесли на карту городского информационного сервиса 2ГИС. Часовая прогулка по историческому центру Челябинска охватывает 48 достопримечательностей, памятников истории и культуры. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
Протяженность «Несурового маршрута» (так он обозначен на карте 2ГИС) — около пяти километров. Начать экскурсию можно с любой точки маршрута, но авторы рекомендуют стартовать от дворца спорта «Юность». Для водителей там есть парковка.
Нитка маршрута проходит по набережной реки Миасс, через Кировку к площади Революции, и далее по Алому полю к дворцу спорта «Юность».
«Маршрут включает в себя 48 объектов показа – это музеи, памятники, купеческие особняки, арт-объекты. На маршруте нет лестниц и подземных переходов, поэтому он доступен и для маломобильных граждан», — отметила организатор проекта Екатерина Попкова.
Маршрут позволит туристам познакомиться с историей и становлением Челябинска, его трудовым подвигом в Великую Отечественную войну, советской и современной архитектурой. Желающие смогут посмотреть на город с крыши краеведческого музея и сравнить с панорамой 100-летней давности, увидеть немосковский мавзолей Ленина, узнать, что находится сейчас на месте старинной пересыльной тюрьмы.
«Запуск «Несурового маршрута» – а именно так он обозначен на карте 2ГИС – это еще один шаг к тому, чтобы уйти от промышленного образа Челябинска, показать его потенциал как культурно-исторического центра. Мы рассчитываем, что коллеги подхватят нашу инициативу и подобные маршруты появятся на картах других муниципалитетов Челябинской области», — поделилась заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.
Теперь авторы маршрута планируют создать его визуальный образ — указатели и новые арт-объекты