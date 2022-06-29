Пешеходный «Несуровый маршрут» по историческому центру Челябинска нанесли на карты 2ГИС

Экскурсия охватывает 48 достопримечательностей, памятников истории и культуры

Пеший кольцевой маршрут для самостоятельных туристов нанесли на карту городского информационного сервиса 2ГИС. Часовая прогулка по историческому центру Челябинска охватывает 48 достопримечательностей, памятников истории и культуры. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Протяженность «Несурового маршрута» (так он обозначен на карте 2ГИС) — около пяти километров. Начать экскурсию можно с любой точки маршрута, но авторы рекомендуют стартовать от дворца спорта «Юность». Для водителей там есть парковка.

Нитка маршрута проходит по набережной реки Миасс, через Кировку к площади Революции, и далее по Алому полю к дворцу спорта «Юность».





«Маршрут включает в себя 48 объектов показа – это музеи, памятники, купеческие особняки, арт-объекты. На маршруте нет лестниц и подземных переходов, поэтому он доступен и для маломобильных граждан», — отметила организатор проекта Екатерина Попкова.

Маршрут позволит туристам познакомиться с историей и становлением Челябинска, его трудовым подвигом в Великую Отечественную войну, советской и современной архитектурой. Желающие смогут посмотреть на город с крыши краеведческого музея и сравнить с панорамой 100-летней давности, увидеть немосковский мавзолей Ленина, узнать, что находится сейчас на месте старинной пересыльной тюрьмы.

«Запуск «Несурового маршрута» – а именно так он обозначен на карте 2ГИС – это еще один шаг к тому, чтобы уйти от промышленного образа Челябинска, показать его потенциал как культурно-исторического центра. Мы рассчитываем, что коллеги подхватят нашу инициативу и подобные маршруты появятся на картах других муниципалитетов Челябинской области», — поделилась заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.

Теперь авторы маршрута планируют создать его визуальный образ — указатели и новые арт-объекты