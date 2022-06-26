Первый «Увильдинский Сабантуй-2022» проходит в Челябинской области

Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу

Сегодня, 26 июня, в поселке Увильды проходит первый «Увильдинский Сабантуй-2022». Для гостей организовали различные ярмарки, мастер классы, а также насыщенную концертную программу, передает один из организаторов мероприятия — СМИ «Уралым».

С утра для гостей мероприятия и курорта открыли ярмарку национальных ремесел «Улица мастеровая». Мастера охотно рассказывали и показывали всем интересующимся, как создаются различные изделия. Любителям спортивного отдыха тоже было чем заняться: для них организовали бег в мешках, бой мешками, тимбербай, бег с ложкой и перетягивание каната. Маленьких гостей развлекали аниматоры.

Также на празднике прошли соревнования по спортивной борьбе «Куреш» и показательные выступления по стрельбе из лука.

Торжественное открытие «Увильдинского Сабантуя-2022» состоялось в 14:00. На сцене с поздравлениями от заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина выступил начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

«С теплыми словами о международной дружбе выступил генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов, с приветственными словами выступили руководители областного Курултая Морис Юсупов и Амур Хабибуллин. От имени генерального директора медиахолдинга „Первый областной “ Амур Габидуллович вручил поздравительный адрес гостям и руководству курорта „Увильды“. Не остался в стороне руководитель главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев. Поприветствовав всех собравшихся, он отметил высокую организацию праздника»,— передает «Уралым».

После приветственных слов гости торжественно запустили флаг «Сабантуя» в небо.

Затем на сцене выступили национальные коллективы самодеятельного творчества и заслуженный артист Республики Башкортостан Zainetdin, который стал хэдлайнером фестиваля.

В эти минуты мероприятие продолжается.

Организаторами «Увильдинского Сабантуя-2022» выступили курорт «Увильды», ЧООО «Башкирский Курултай», Дом Дружбы народов Челябинской области и РОО Национально-культурная автономия башкир Челябинской области, СМИ «Уралым».