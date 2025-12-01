Первый концерт прошел в новом Доме культуры в селе Катенино

В здании — зрительный зал на 200 мест, большая сцена и современное оборудование

В новом Доме культуры села Катенино Варненского района прошел праздничный концерт «Вместе с мамой», посвященный Дню матери. В центре внимания, конечно же, были мамы: они не только принимали поздравления, но и поднимались на сцену вместе с музыкальными и танцевальными коллективами.

«Перед концертом мы в соцсетях организовали акцию: призывали местных жителей делиться своими фотографиями с мамой. На концерте их ждал сюрприз: мы показали эти фотографии на большом экране. Думаю, мамам было приятно»,— поделилась с журналистами медиахолдинга «Первый областной» художественный руководитель Дома культуры Татьяна Корнеева.

Праздничная программа «Вместе с мамой» — первая, которую поставили на сцене нового модульного Дома культуры. Его построили по госпрограмме «Развитие культуры Челябинской области» при поддержке губернатора Алексея Текслера. В здании — большая механизированная сцена, зрительный зал на 200 мест, современное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование, система спецэффектов, гримерки, гардероб, санузлы, в том числе адаптированные для маломобильных гостей.

Строительство нового Дома культуры началось в апреле 2025 года. И уже 25 ноября состоялось его торжественное открытие.

«С инициативой появления нового ДК выступила администрация Варненского района. Мы подали заявки в программу „Развитие культуры Челябинской области“, предоставили все документы, показали участок земли. И прошли»,— поделился глава Катенино Аманкельды Искаков.

На базе нового ДК будут работать 16 творческих коллективов и клубов. Это и детские коллективы, и взрослые.

«Создание современных домов культуры в малых населенных пунктах позволяет сохранить традиции, поддержать творческое развитие местных жителей и сделать культуру доступной для каждого. Подобные объекты становятся центрами притяжения, способствуют вовлечению молодежи в творческую деятельность»,— отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Директор Дома культуры Тамара Гордеева отметила, что новое современное здание позволит эффективнее развивать существующие кружки и создавать не только новые программы, но и творческие коллективы.

Минувшим летом новый Дом культуры открыли в поселке Роза Коркинского округа. Жители давно мечтали о центре и даже обращались на прямую линию с губернатором. Тогда Алексей Текслер пообещал, что культурному учреждению быть.