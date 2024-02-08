Первый фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» пройдет в Челябинске 24 февраля

Гостей ждут исторические реконструкции и духовные практики

24 февраля в «Таганай-холле» в Челябинске пройдет первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Он будет посвящен загадочной жизни жителей Аркаима. Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер пригласила южноуральцев посетить мероприятие и стать частью масштабного события.

Свое приглашение Ирина Текслер опубликовала у себя в телеграм-канале и социальных сетях.

«Вы увидите в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались отважные воины, элементы упряжи и оружия», — написала она.

Также гостей ждет выставка картин и фотографий, выступление творческих коллективов, в том числе Государственного ансамбля танца «Урал», театральной студии К. Хабенского «Это правда!», мастерской Уральского эпоса и многих других артистов.

У фестиваля есть и просветительская миссия: будут действовать выставка артефактов, лекторий от ученых и популяризаторов, пройдет трансляция фильмов и мультфильмов о Стране городов.

Организована и площадка для духовных практик, мастер-классы с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером.

На фестиваль можно прийти всей семьей, для детей будут интерактивы: археологические раскопки, контактный зоопарк, мастер-классы.

«Вечерняя программа будет насыщена реконструкцией обрядов, выступлением этнических коллективов. Вся программа закончится в полночь», — пояснила Ирина Текслер.