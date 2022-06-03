Фестиваль «Свежий ветер» для свободного самовыражения творческих людей Усть-Катава и ближайших городов проводится в этом году впервые. Его придумала заведующая культурно-массовым отделом ДК имени Белоконева (Усть-Катав) Ольга Цируль.
«Мы поняли, что в городе живет очень много талантливых людей, которым надо дать открытую площадку. Творческим людям очень важно собираться вместе, обмениваться идеями, опытом. Поэтому мы решили создать для них такую точку притяжения — фестиваль», — рассказала Первому областному информационному агентству Ольга Цируль.
Будет организовано несколько площадок: для вокалистов, танцоров, фотографов, художников, театралов, отдельная — для детей. Всякая творческая активность будут сопровождаться мастер-классами, например, будет отдельная поляна для пленэра с мольбертами и красками, чтобы любой желающий попробовал себя в рисовании.
На Тропе мастеров будут обучать плести из бисера, лепить из глины кукол, лить свечи, раскрашивать пряники, работать в технике декупажа и так далее. Смонтируют несколько сценических площадок со звуковым оборудованием «Свободное дыхание», где можно будет выступать без предварительного отбора. Запланированы психологические и духовные практики и даже иммерсивный театр в наушниках. 12 июня состоится арт-перформанс — массовый запуск воздушных змеев.
«Главная идея состоит в том, что в каждом человеке есть творческое начало, нужно просто не бояться и делать то, что ты любишь», — говорит Ольга Цируль.
На фестиваль приедут гости из Миасса, Трехгорного, Челябинска, Катав-Ивановска, Юрюзани — ожидается почти 3000 человек. Все будут жить в палатках. Едой обеспечит фудкорт, готовить на огне нельзя. Но один большой костер обязательно будет. Участие в фестивале «Свежий ветер» — бесплатно для всех.
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