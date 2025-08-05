Первый этап конкурса «Культурная столица России» завершен: Челябинск на 1‑м месте

Город вырвался вперед с большим отрывом



Челябинск возглавляет тройку лидеров городов на первом этапе конкурса «Культурная столица 2027». Для победы областной столице также важны результаты народного голосования, которое проходит на портале «Госуслуги». Поддержать Челябинск можно до 16 ноября, сообщили в пресс-службе Минкульта Челябинской области.

Сегодня завершается первый этап общенационального конкурса «Культурная столица 2027». Челябинск лидирует с результатом в почти 43 тысячи голосов с отрывом от Вологды в 13 тысяч. В тройке лидеров расположился и Новосибирск — его поддержали почти 23 тысячи человек.

Во второй этап конкурса пройдут 8 номинантов из 26. Их объявят уже 15 августа. Для победы им предстоит подготовить проекты программ, которые они планируют реализовать для «Культурной столицы года», и зрелищно представить их на торжественной церемонии в Москве.

«Поддержка жителей Южного Урала и тех, кто побывал в нашем регионе и полюбил его, во втором этапе также крайне важна. Народное голосование продлится до 16 ноября», — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Победителя народного голосования определит оргкомитет 14 декабря по результатам этапов конкурса.

Автор: Елизавета Михно