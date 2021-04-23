Первый челябинский поэтический субботник «Табуретка» переносится

Официальная причина — ухудшение погоды

В Челябинске 24 апреля должен был состояться первый в области поэтический субботник «Табуретка» от регионального отделения партии «Единая Россия». Однако из-за ухудшения погодных условий мероприятие переносится. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Волонтеры сначала должны были убрать мусор на улице Академика Королева, а затем зачитать стихи собственного сочинения или произведения любимых поэтов. Лучшего чтеца выбрали бы народным голосованием. Главный приз — планшет.

Но, стоит отметить, субботник не отменяется, а лишь переносится. Когда установится теплая погода — мероприятию быть. Новая дата проведения «Табуретки» уточняется.