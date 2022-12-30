Опубликовано расписание кинофильмов на каникулы в сети «Мягких кинотеатров»: повторный прокат первого «Аватара», анонсированный ранее на три предновогодних дня, продлили на все каникулы. В афише пока только один сеанс в день.
Первый фильм задуманной трилогии Джеймса Кэмерона, который вышел в прокат в 2009 году и установил рекорд по кассовым сборам в мире, решили показать накануне премьеры сиквела «Аватар. Путь воды» для тех, кто за эти 13 лет успел родиться и вырасти, а фильм не посмотрел.
Премьера второй части «Аватара» состоится в Челябинске 12 января, почти во всех кинотеатрах города. Мировой блокбастер идет под грифом «предсеансовое обслуживание». Сразу после трехчасового хита показывают российскую короткометражку «Вижу».
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