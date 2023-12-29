Первым фильмом нового года станет «Мастер и Маргарита»

С Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях

В фильме разворачивается история о писателе, который жил в Москве в 1930-х. Он написал пьесу, случился скандал, спектакль вычеркивают из репертуара, сам он оказывается в психиатрической клинике. И его новый роман о Воланде начинает прорастать из рукописи в реальность. Подробный процесс над писателем и общественное судилище сняты максимально близко к тексту романа. Заметим, что производство фильма было запущено еще до пандемии.

Кинокритики, которые видели новый фильм на фестивалях 2023 года, отмечают и бережность к тексту, и мощную музыку композитора Анны Друбич, и достоверно воссозданную атмосферу Москвы 1930-х, и использование дневников Булгакова. Рейтинг зрительских ожиданий, по данным «Кинопоиска», составляет 98 процентов.

В российский прокат выходит новая киноверсия знаменитого романа Михаила Булгакова: премьера в кинотеатрах 25 января.Этот фильм начали снимать под названием «Воланд», но в процессе вернулись к оригинальному булгаковскому. Поменялся и режиссер: начал Николай Лебедев, заканчивал Михаил Локшин (. В главных ролях Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.