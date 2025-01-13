Первую выставку 2025 года в челябинской галерее Ларисы Депершмидт составят снимки Сергея Васильева

Южноуральцы увидят фото единственного пятикратного обладателя премии World Press Photo

С выставки фотографий Сергея Васильева начнется новый, 2025 год в Larisa Depershmidt gallery. Как рассказали в челябинском арт-пространстве, экспозицию составит проект мировой известности «Зона» (18+) о заключенных тюрем и их татуировках.

В 90-е Сергей Васильев объехал больше 40 мужских и женских тюрем, где документировал быт заключенных и их «самовыражение» на теле. Все фотографии составили цикл «Зона».

«Мы хотим показать проект нашего земляка, фотографа, чьи работы были высоко оценены мировым жюри. Проект „Зона“ самый, пожалуй, колоритный», — объяснили свой выбор в галерее.

Напомним, Сергей Васильев — советский и российский фотограф, единственный пятикратный обладатель премии World Press Photo и почетный гражданин Челябинска. Он был удостоен званий «Международный мастер пресс-фото» международной организации журналистов, «Фотограф года 1996», награжден орденом Дружбы, получал медали на фотовыставках в Женеве, Тарту, Ростоке, Гаване, Кракове. Сам проект «Зона» выставлялся в галерее «Саачи» в Лондоне.

Выставка откроется 14 января.