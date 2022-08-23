Появилось первое видео тигра Гектора из Хабаровского центра реабилитации диких животных «Утес». Его записал директор центра легендарный Эдуард Круглов.
«Ну вот, приехал наш тигр. Люди разошлись, он успокоился немного. Бедный, сидел столько. Хорошо принял клетку, сразу воды напился и гуляет. Переходит сюда, где будка у него. Новый дом, в общем. Скоро выпустим Жорика, пусть пообщаются», — говорит за кадром Эдуард Круглов.
Клетка, по которой бродит Гектор, — фиксационная. Точно такая же у Жорика по соседству, у Симбы в Танзании: она нужна для кормления, осмотра и манипуляций. Сзади есть выход в вольер, он открыт. Но решение, когда покинуть клетку, примет сам тигр. Пока он с любопытством осваивает новое пространство и чувствует себя неплохо.
Попасть в центр Круглова — большая удача для тигра-инвалида. Эдуард Круглов — сын профессионального тигролова Владимира Емельяновича Круглова, отловил лично живыми и здоровыми более сорока тигров,чтобы сохранить генофонд в зоопарках по всему миру. Теперь нет такой профессии — тигролов.
Эдуард Круглов обладает уникальными знаниями по спасению и реабилитации диких зверей в России. Профессиональный биолог и охотовед, Эдуард больше тридцати лет занимается тиграми и медведями, он создал крупнейший в стране реабилитационный центр, получивший немало дипломов от WWF и от Фонда Брижит Бардо, и у него так или иначе брали уроки сотрудники и руководители природоохранных организаций, которые занимаются спасением тигров и медведей на государственном уровне.
Гектор и команда сопровождения провели в полете сутки. Полное содержание тигра в «Утесе» взяла на себя компания «Амур Минералс», которая входит в холдинг Русской медной компании.
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