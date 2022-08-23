Первое видео Гектора из Хабаровского центра «Утес»

Тигр смело осваивает новый дом

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«Ну вот, приехал наш тигр. Люди разошлись, он успокоился немного. Бедный, сидел столько. Хорошо принял клетку, сразу воды напился и гуляет. Переходит сюда, где будка у него. Новый дом, в общем. Скоро выпустим Жорика, пусть пообщаются»,

— говорит за кадром Эдуард Круглов.