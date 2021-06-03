Первая в России выставка Руффо Казелли состоится в Челябинске

Выставка «За каждым фактом стоит тень» откроется 4 июня в Историческом музее Южного Урала

В пятницу, 4 июня, Исторический музей Южного Урала представит выставку итальянского художника Руффо Казелли — основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве. Отметим, что это первая выставка работ Казелли в нашей стране.

Почему именно в Челябинске? Неожиданный ответ на вопрос дала помощник почетного консула Италии в Челябинске Наталья Бычкова.

«Оказалось, в нашем городе есть ценители творчества Руффо Казелли, от которых его близкая подруга и галерист Кармен Галло получает множество писем. Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника», — объяснила Наталья.

Выставка «За каждым фактом стоит тень» организована совместно с Почетным консульством Италии в Челябинске и Кармен Галло. В Историческом музее Южного Урала будет представлено 17 полотен, написанных с 1970 по 2009 год.





Персонажи картин Руффо Казелли — обитатели кибернетической вселенной. Художника интересовало, как взаимодействуют человек и новые технологии. Термин «кибернетический экзистенциализм» его искусство получило в 1980-е годы как раз в галерее Кармен Галло. Сейчас кибернетический экзистенциализм — не только направление в современном искусстве, но и целое культурное движение.





Выставка «За каждым фактом стоит тень» расположится в фойе второго этажа восточной башни. Церемония открытия состоится 4 июня в 18:00.