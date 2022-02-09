Пьеса Вырыпаева очень знаменита (победила на Всероссийском конкурсе современной драматургии «Любимовка» в 2015 году). Спектакли по ней ставили в Москве и Петербурге: Центр имени Мейерхольда, Александринский театр, Театр Doc. В начале года на онлайн-платформах вышел одноименный фильм Бориса Хлебникова (автора «Аритмии») с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским.
В Mini театре «Солнечную линию» ставит Александр Черепанов. С идеей сыграть вырыпаевский сюжет в частный театр пришли актеры Молодежного театра Юлия Миневцева и Вячеслав Косарев.
«Сложную психологическую драму мы перевели в игру на грани абсурда. Герои нашего спектакля тоже доходят до абсурда, у них любовь и ненависть становятся чем-то общим. Они превратили конфликт в игру», — рассказывает режиссер спектакля Александр Черепанов.
Премьера — 11 февраля, начало в 19:00, 18+. Жанр обозначен так: ночной сюр. Любому, у кого есть опыт совместной жизни, тема выживания вдвоем будет, несомненно, близка.