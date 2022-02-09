Первая премьера в Челябинске в этом году: «Солнечная линия» в Mini театре

История супружеской пары по пьесе Ивана Вырыпаева — в эту пятницу, 11 февраля

«Сложную психологическую драму мы перевели в игру на грани абсурда. Герои нашего спектакля тоже доходят до абсурда, у них любовь и ненависть становятся чем-то общим. Они превратили конфликт в игру»,

— рассказывает режиссер спектакля Александр Черепанов.

Премьера «Солнечной линии» по пьесе Ивана Вырыпаева несколько раз переносилась и наконец назначена на 11 февраля. Самая актуальная тема накануне Дня влюбленных — ночной диалог пары. Обычные сцены супружеской жизни, когда двое отчаянно просят друг у друга любви и понимания спустя семь совместно прожитых лет.Пьеса Вырыпаева очень знаменита (победила на Всероссийском конкурсе современной драматургии «Любимовка» в 2015 году). Спектакли по ней ставили в Москве и Петербурге: Центр имени Мейерхольда, Александринский театр, Театр Doc. В начале года на онлайн-платформах вышел одноименный фильм Бориса Хлебникова (автора «Аритмии») с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским.В Mini театре «Солнечную линию» ставит Александр Черепанов . С идеей сыграть вырыпаевский сюжет в частный театр пришли актеры Молодежного театра Юлия Миневцева и Вячеслав Косарев.

Премьера — 11 февраля, начало в 19:00, 18+. Жанр обозначен так: ночной сюр. Любому, у кого есть опыт совместной жизни, тема выживания вдвоем будет, несомненно, близка.