Пермский театр кукол покажет челябинцам «Зимние сказки от Карабаски»

Гастроли пройдут с 24 по 26 января

На сцене Челябинского театра кукол выступят артисты из Перми. Они покажут южноуральцам сразу три новогодних спектакля — детские «Морозко» (0+) и «Серебряное копытце» (6+), а также «Ночь перед Рождеством» (12+) для взрослого зрителя. Об этом рассказали в театре Вольховского.

Руководители театра «Карабаска» Наталья Красильникова и Андрей Тетюрин с радостью согласились приехать на гастроли в Челябинск: специально для этого подготовили проект зимних сказок и обновили свои постановки.

«Артисты признаются, что ждут гастролей в Челябинске с большим нетерпением и трепетом. Специально для гастролей они решили сшить новые костюмы для спектакля „Морозко“, а также обновить декорации и кукол, чтобы показать в Челябинске постановку во всей красе и порадовать юных и взрослых зрителей настоящими волшебными зимними сказками», — поделились в челябинском театре.

В Челябинск везут главные новогодние хиты. «Ночь перед Рождеством», к примеру, объехала не только города России, но и мира и является лауреатом международных фестивалей и премий.

Отметим, что «Карабаску» и театр Вольховского связывает давняя дружба. Больше 10 лет пермяки привозят свои спектакли на фестиваль «Соломенный жаворонок» — в 2024 году, например, постановку «Бесприданница. Островский».