Перенесены даты проведения Бажовского фестиваля

Место проведения прежнее — село Демарино Пластовского района

Бажовский фестиваль 2023 года перенесен на две недели и состоится с 30 июня по 2 июля.



«Бажовский фестиваль решено перенести, потому что в эти же даты Челябинск примет молодежный форум Уральского федерального округа „Утро“. Не хотим проводить два масштабных проекта в одни даты. У южноуральцев должна быть возможность посетить их оба», — объяснил такое решение министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.



Директор Челябинского центра народного творчества Оксана Громова рассказала, что в этом году на Бажовке будет много событий, посвященных наставничеству, начнет работу Детская поляна, пройдут презентации и дегустации от производителей аутентичных национальных продуктов. Кроме того, сообщается, что на главной сцене в вечерней программе выступит известная фолк-певица, но ее имя пока держат в тайне.

